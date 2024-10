Chiara Ferragni riparte dalla Spagna: premiata come fashion icon 2024

Chiara la conquistatrice. I latini dicevano “nemo propheta in patria” (nessuno è profeta in patria), riferendosi alla difficoltà di emergere nella propria terra natale. Un problema che solo 12 mesi non riguardava Chiara Ferragni ma oggi, dopo il caos Pandoro Gate e la separazione da Fedez, la capostipite delle influencer vive un momento difficile nel suo Paese. Una situazione che ha messo in ginocchio anche le sue attività (vedi la chiusura dello storico negozio di Milano) costringendo Ferragni a volgere lo sguardo oltre confine per un’operazione di rilancio, con particolare attenzione a Grecia (dove recentemente ha aperto un nuovo negozio) e Spagna.

Il premio e la Spagna come “seconda casa”

E proprio in Spagna Chiara sta vivendo un periodo di grande successo. Recentemente, è stata premiata come "International Fashion Icon" dalla rivista spagnola Vanitatis durante i Vanitatis Awards 2024, evento svoltosi al prestigioso Jimmy's Club di Madrid, città che si sta rivelando una vera e propria "seconda casa", come dichiarato dall'influencer italiana durante la premiazione. Ferragni, che ha ringraziato con emozione il pubblico spagnolo, ha raccontato il profondo legame che la unisce alla Spagna, Paese in cui è sempre più presente grazie alle recenti collaborazioni con Goa Cosmetics (uno dei brand di moda più famosi in Spagna nel campo del beauty) che hanno consolidato la sua immagine internazionale e il suo posizionamento nel settore. “È un grande onore essere qui” , attacca Chiara. “Amo la Spagna. Sento che è il mio secondo paese, la mia seconda casa. Vengo a Madrid praticamente ogni mese. E sento che spagnoli e italiani sono così simili. Mi sento davvero come se fossi qui con la mia famiglia. Tutti abbiamo bisogno di seguire i nostri sogni e non è sempre facile".

L’outfit spagnolo

Un legame, quello con la terra iberica, che Ferragni ha voluto sottolineare e omaggiare anche con il suo outfit: il look scelto per la serata era completamente “made in Spain”, un elegante abito nero di Palomo Spain, stilista locale.

Quest'outfit ha confermato le “mire espansionistiche” di Chiara, sempre più decisa a virare su mercati diversi da quello italiano, dove l’influencer si trova ad affrontare sfide aziendali e giudiziarie.