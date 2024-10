Marina Di Guardo torna single: perché c’entra la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez

Ancora problemi di cuore per la famiglia Ferragni. Questa volta però la protagonista non è Chiara né le sue sorelle: è mamma Marina. Dopo il terremoto provocato dalla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, anche la relazione tra Marina Di Guardo e il suo compagno Frank Kelcz sarebbe giunta al termine. E, secondo Dagospia, i due avvenimenti (seppur a distanza di mesi) sarebbero da collegare.

La rottura

Secondo le prime voci, la relazione tra Marina Di Guardo e Frank Kelcz sarebbe stata in crisi da tempo. Non è chiaro se anche la vicenda legata al caso Pandoro, che ha travolto Chiara Ferragni chiunque le fosse vicino, abbia avuto un ruolo nella rottura. Dagospia suggerisce che tra le cause della separazione tra mamma Ferragni e l'imprenditore britannico ci sarebbero "le pressioni e lo stress che Di Guardo sta affrontando a causa della conclusione del matrimonio della figlia". Finora la scrittrice non ha commentato la notizia.

Una coppia riservata

Contrariamente alla linea adottata dalle figlie influencer, Marina Di Guardo ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua relazione con Kelcze. I due erano apparsi insieme sul red carpet della premiere di The Ferragnez 2 e tra il pubblico del Festival di Sanremo 2023 per sostenere Chiara che, quell'anno, era conduceva insieme ad Amadeus. Sui social infatti è praticamente impossibile trovare foto della coppia. L’unica eccezione è uno scatto pubblicato da Valentina Ferragni a Natale 2022: la foto ritrae la tavolata dell'intera famiglia Ferragnez riunita per festeggiare. Nell’angolo del tavolo più lontano rispetto alla telecamera si vedono Marina e l’imprenditore britannico seduti vicini, davanti ai genitori di Fedez.