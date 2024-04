Chi è Lady Lara Spencer, nipote di Lady Diana

Lady Lara Spencer è sempre stata molto riservata e sono davvero rare le immagini della ragazza, condivise sui social. Ma, nei giorni scorsi, è stato proprio il padre della giovane, Charles Spenser, a pubblicare una foto della figlia per un traguardo molto importante e ricco di significati. Queste le parole scritte insieme all’immagine che vede padre e figlia insieme: “La mia adorata figlia Lara mi ha sostenuto giovedì scorso alla presentazione del mio libro. Ma oggi festeggiamo tutti con lei il suo brillante e sfavillante compleanno. Perché Lara oggi compie 18 anni. Quanto amore, amore mio…”

Lady Lara Spencer, la nipote dell’indimenticabile Lady Diana

La fotografia della 18enne Lady Lara Spencer ha immediatamente attirato numerosi commenti sui social. Molte persone hanno sottolineato la somiglianza dalla ragazza a Diana, dai lineamenti del viso allo sguardo dolce e intenso. Proprio in occasione dei 18 anni della figlia, Charles Spencer ha voluto fare uno strappo alla regola e alla discrezione che li ha accompagnati negli ultimi tempi. E così, ecco lo scatto condiviso che ha provocato un elevato interesse mediatico, riportando alla mente lo sguardo della celebre ‘principessa triste’, rimasta indelebile nel ricordo non solo degli inglesi ma di milioni di persone in tutto il mondo. L’occasione dello scatto arriva a distanza di pochi giorni dal libro dell’uomo, “A Very Private School”,da poco disponibile nelle librerie. Nel volume, Charles Spencer racconta e rivela la sua infanzia drammatica, accompagnata anche da momenti dolorosi. Nero su bianco riporta, apertamente, i maltrattamenti di cui lui e le sue sorelle sono state vittime da parte delle tate che li dovevano accudire e, addirittura, abusi sessuali dei quali è stato vittima nel collegio in cui ha studiato tra il 1972 e il 1977. Aveva solamente otto anni, infatti, quando venne mandato in collegio. Un periodo che è stato una sorta di incubo vero e proprio, secondo quanto emerso dalle pagine della sua autobiografia. La giovane Lady Lara Spencer è nata dal secondo matrimonio del padre, Charles Spencer, con Caroline Freud. I due hanno avuto Lara e anche un altro figlio, Edmond Spencer. Le nozze però non sono durate molto e i due hanno deciso di separarsi quando la piccola Lady Lara aveva solamente quattro mesi. La famiglia oggi è molto numerosa. La ragazza, infatti, ha cinque fratellastri. Quattro di loro sono i figli di Charles Spencer con la modella Victoria Lockwood: le gemelle Amelia ed Eliza, Louis e Kitty Spencer. Le più celebri della famiglia Spencer sono Eliza e Amelia poiché hanno scelto di lavorare nel mondo della moda. Oltre a loro, Charles ha anche avuto un’altra figlia, nata dalla sua relazione con Karen Gordon, poi sposata nel 2011: Lady Charlotte Diana, nome datole in onore e ricordo della zia Diana, principessa di Galles. Della vita privata di Lady Lara Spencer si sa ancora molto poco. Studentessa, molto riservata, è stata voluta dal padre per la presentazione del suo libro, un aneddoto di ricordi personali anche molto drammatici e faticosi da condividere al mondo intero. E quello scatto, tra i due, mostra l’affetto e il sostegno reciproco per la giovane, pronta ad essere presentata ufficialmente da un padre orgoglioso e fiero.