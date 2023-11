Federico di Danimarca, chi è Genoveva Casanova?

Di recente l’erede al trono danese, Frederik, figlio primogenito della regina di Danimarca, è finito in mezzo a un presunto scandalo. Il principe, infatti, è stato fotografato, in giro per Madrid, in compagnia di una donna diversa dalla moglie Mary, insieme a lui da vent’anni. Si tratta di una nobildonna di origini messicane, Genoveva Casanova. I due hanno visitato insieme una mostra. Successivamente, hanno passeggiato in un parco e, infine, hanno cenato in un ristorante.

Passeggiare nel Parco del Retiro e cenare insieme in un ristorante: nessun atteggiamento equivoco tra loro, ma è bastata questa novità per scatenare i rumors. È stata la rivista spagnola dal titolo ‘Lecturas’ a pubblicare le foto in esclusiva.

La smentita

Le voci, in Spagna, hanno iniziato a correre. Tuttavia, proprio Casanova ha voluto immediatamente dare una smentita, parlando con un’altra pubblicazione spagnola, ‘¡Hola!’ e respingendo le insinuazioni sul suo conto. La nobile ha fatto sapere di avere dato mandato ai suoi legali affinché siano tutelate la sua immagine e la sua privacy. Sempre ‘¡Hola!’, poi, ha rivelato i retroscena dell’incontro. Un amico comune del principe e della donna, che avrebbe dovuto accompagnare Frederik di Danimarca nella sua visita alla capitale spagnola, non avrebbe potuto essere presente dal momento che aveva contratto il Covid. Per questo Casanova, donna di cultura e appassionata di arte, è stata mandata al suo posto. Genoveva è piena di interessi e velleità artistiche. Nel 2006 ha preso parte al film ‘L’ultimo inquisitore’, con Natalie Portman e Javier Bardem. Di recente, invece, ha partecipato come concorrente alla versione spagnola di ‘Celebrity Masterchef’.

Il matrimonio

Frederik è sposato dal 2004 con Mary Donaldson, che un giorno, con la salita al trono del marito, diventerà la prima regina australiana della Danimarca e della storia. La Donaldson, infatti, è originaria della Tasmania. Ha incontrato il principe ereditario danese nel 2000, in un locale di Sydney, in occasione delle Olimpiadi che in quell’anno si tenevano nella cittadina. Dopo quattro anni di fidanzamento, Frederik e Mary si sono sposati in una sontuosa cerimonia a cui hanno partecipato altre teste coronate e illustri personalità come Carolina di Monaco ed Edoardo e Sophie, oggi duca e duchessa di Edimburgo (il titolo del compianto principe consorte Filippo, scomparso nel 2021, è passato a loro). Mary aveva nel suo bouquet delle foglie di eucalipto, come omaggio alla sua terra. La coppia reale ha avuto quattro figli: Christian, da poco diciottenne, Isabella, 16 e i gemelli Vincent e Josephine, 12.