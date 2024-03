Cos’è il chelonitossismo e cosa c’entrano le alghe

Roma, 11 marzo 2024 - Otto bambini e una mamma sono morti a Zanzibar, “dopo aver mangiato carne di tartaruga marina”, hanno spiegato le autorità sanitarie dell’isola di Pemba. All’origine della tragedia, da quanto risulta al momento, ci sarebbe il chelonitossismo, un’intossicazione alimentare che riguarda diverse specie di tartarughe marine e deriva dal consumo di un’alga. Ecco cosa sapere.

Cos’è il chelonitossismo

L’avvelenamento da carne di tartaruga marina può essere anche fatale ed è legato in particolare a 4 specie di tartaruga, embricata, verde, caretta e liuto. Può manifestarsi come nausea ma anche provocare gravi complicanze neurologiche. Fino ad essere fatale. Il rischio è particolarmente elevato per i bambini.

Da che cosa è provocato il chelonitossismo

Il chelonitossimo è provocato da alghe tossiche che vengono consumate dalle tartarughe marine. Quindi l’animale appare sano ma le sue carni sono irrimediabilmente contaminate.