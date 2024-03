Zanzibar, perché 8 bambini e una mamma sono morti “dopo aver mangiato carne di tartaruga”

Roma, 11 marzo 2024 – A Zanzibar 8 bambini e una mamma sono morti, secondo quanto accertato finora, per aver mangiato carne di tartaruga marina. La tragedia si è verificata nell’isola di Pemba, dove si era già verificato un caso analogo nel 2021.

Secondo le informazioni delle autorità, sarebbero 78 le persone ricoverate in ospedale per la stessa intossicazione.

Otto bambini e una mamma sono morti a Zanzibar "dopo aver consumato carne di tartaruga marina"

Haji Bakari Haji, medico del distretto di Mkoani citato dall’agenzia Xinhua, ha spiegato che gli esami hanno confermato per tutti il consumo di carne di tartaruga. Fatale sarebbe stato il chelonitossismo, un’intossicazione alimentare legata al consumo di quelle carni.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

Isabella Pratesi del WWF Italia chiarisce: “La carne di tartaruga marina in molte zone dell’Africa viene considerata pesce e quindi consumata soprattutto di venerdì per motivi religiosi. Non c’è la consapevolezza che invece di tratta di rettili, e quindi di carne”.

“Le tartarughe marine – chiarisce Pratesi – sono animali minacciati, in via d’estinzione. Minacciate da tre pericoli:

l’impatto delle plastiche, perché vivono in mare e quindi sono intossicate, possono morire anche perché con quei rifiuti si riempiono lo stomaco e mangiano di meno

sono cacciate dai pescatori e in tanti raccolgono anche le uova per mangiarle

soffrono per la distruzione del loro habitat, visto che le spiagge sono sempre più ‘occupate’ dall’uomo”.

"Le tartarughe marine – conclude Pratesi – vengono mangiate soprattutto nei paesi arabi e in Asia”.