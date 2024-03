Specie aliene invasive: dai balconi ai giardini, perché c’entrano le piante ornamentali

Roma, 19 marzo 2024 - Cosa c’entrano le specie aliene invasive quando parliamo di balconi, giardini o verde urbano? C’entrano moltissimo perché ce le possiamo ritrovare “in casa”, se scegliamo le piante sbagliate. Anzi proprio dannose. Ecco allora un vademecum con la guida di Piero Genovesi dell’Ispra, tra gli esperti che hanno compilato il dossier mondiale più aggiornato sugli ‘alieni’ che popolano le nostre città. Consigli preziosi, ora che arriva la primavera, la staigone tradizionale per il giardinaggio.

Premette Genovesi: “È bene ricordare che dai dati raccolti su scala mondiale e anche italiana, il commercio di piante ornamentali è il primo vettore che ha portato in Italia specie aliene invasive. Qualche esempio: il punteruolo rosso delle palme è arrivato così nel comparto di Pistoia e poi da lì si è diffuso; il tarlo asiatico in Lombardia ha fatto l’autostoppista in un carico di bonsai; la Xylella è arrivata con piante ornamentali importate dal Costa Rica”.

Non solo. “Anche le più diffuse piante invasive - chiarisce Genovesi - sono state portate proprio con il commercio intenzionale, perché non si pensava che potessero poi diventare un problema. Vale per l’ailanto, il panace di Mantegazza, che è anche tossica e provoca una fortissima irritazione cutanea. E vale per il giacinto d’acqua, che in Sardegna sta causando gravi problemi”.

Ma allora qual è il comportamento corretto? “Al primo punto metterei la valorizzazione delle specie autoctone. In Italia abbiamo la fortuna di avere tante specie da fiore, molto belle. Meglio comprare quelle. E, se possibile, informiamoci sempre su quali siano le specie più dannose. Per fare un esempio, la Lantana Camara è un fiore molto bello ma anche invasivo. Poi stiamo cercando di lavorare con l’industria, per incoraggiare un’etichettatura e migliorare l’informazione. Perché nessuna legge può risolvere i problemi se non è accompagnata da una comprensione da parte dei cittadini”.

“È chiaro - sottolinea Genovesi - che una cosa è piantare un cespuglio invasivo nella casetta in campagna, vicino agli ambienti naturali. Diverso se abbiamo un balcone nel cuore della città. Anche se mettiamo una pianta invasiva, non ha alcuna possibilità di diffondersi”.

“Usiamo regole di buon senso - riassume Genovesi -, cerchiamo di preferire le specie autoctone, quelle che ci sono sempre state, a volte c’è una rincorsa alla pianta più esotica, più strana. Ma in Italia abbiamo talmente tante piante autoctone, pensiamo ai giardini ornati con il rosmarino, la salvia. Sono dei nostri ambienti e sono bellissime”.

Insomma, cerchiamo di informarci se stiamo comprando piante che sono note per essere invasive. “E acquistiamole da fornitori ufficiali, riconosciuti - consiglia l’esperto -. L’acquisto in Internet è uno dei vettori più difficili da controllare”.