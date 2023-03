Chi sono gli chef con più stelle Michelin in Italia e nel mondo

Chi sono gli chef con più stelle Michelin

Ogni anno gli chef dei migliori ristoranti di tutto il mondo, altri professionisti del settore e gli appassionati di eccellenze gastronomiche aspettano di scoprire, con ansia e impazienza, chi sono gli chef con più stelle Michelin nell’omonima, prestigiosa guida. Per molti, raggiungere un'ambita stella - o tre - è il punto più alto della propria carriera.





Come si diventa chef con più stelle Michelin al mondo



Il record insuperato di Joël Robuchon



Alain Ducasse, lo chef con più stelle Michelin al mondo



L’innovativo Pierre Gagnaire



Martin Berasategui, l’unico chef spagnolo con più stelle Michelin



L’ideatore della Modern Cuisine, Yannick Alléno



Anne-Sophie Pic, l’unica donna chef con più stelle Michelin



Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia



La terza stella per Antonino Cannavacciuolo



Lesono senza dubbio il più alto riconoscimento all'interno dell'industria culinaria internazionale. Alcuni le hanno definite “”. Capitani di brigata di lungo corso, in tutto il pianeta, dedicano la loro vita a guadagnare solo un'ambita stella come riconoscimento della loro eccellenza. Ma sono pochi coloro che diventano chef con più stelle Michelin di fama internazionale. Come ha spiegato un ispettore delle Guide Michelin sull’omonimo sito ufficiale, la Stella Michelin viene assegnata ai ristoranti che offrono una. Sonodi cui si tiene conto: “ladegli ingredienti, l’dei sapori, ladelle tecniche, ladello chef espressa nella sua cucina e, cosa altrettanto importante, lanel tempo e dell’intero menù”. Oltre a cercare nuove stelle, vengono rivalutati continuamente i ristoranti già stellati per garantire ai clienti lo stesso alto livello culinario.Ma quali sono gli chef con più stelle Michelin a livello mondiale e nel panorama italiano? Ecco la classifica aggiornata a marzo 2023.Tra gli chef con più stelle Michelin, a detenere il record storico su scala globale è. Durante la sua carriera Robuchon ha conquistato un totale di, assegnate ai suoi 14 ristoranti in tutto il mondo. Nelè stato definito loed è diventato lo chef più stellato al mondo, imbattuto ancora oggi. Figlio di un minatore ed ha iniziato a maneggiare pentole e padelle a 12 anni nel seminario di Mauleòn, dove era entrato per farsi prete. È scomparso nel 2018.Attualmente il francesedetiene, oltre a 25 ristoranti sparsi per il pianeta, anche, ma nel 2012 ne aveva 21, diventando così il secondo chef, dopo Robuchon, a detenerne così tante. Nel 2005 Ducasse è stato l’unico chef ad avere contemporaneamente. Lo chef ha anche collaborato con l’per la realizzazione di pasti da inviare agli astronauti in orbita. I genitori volevano che facesse il contadino come loro, ma fin da bambino Ducasse aveva le idee chiare e desiderava diventare cuoco. “La cucina assomiglia a chi la crea, la reinventa e la impreziosisce nel corso dei giorni e delle stagioni, mettendoci il meglio di sé”, ha dichiarato lo chef pluristellato, com’è riportato sul suo sito ufficiale.Con, il franceseè capo chef e proprietario dell'omonimo ristorante(nell'8 ° arrondissement) e ne gestisce tanti altri sparsi per il mondo. Gagnaire è uno chef iconoclasta in prima linea nel movimento della cucina fusion. Ha iniziato la sua carriera a St. Etienne, dove ha vinto tre stelle Michelin. Fin da allora Gagnaire ha infranto le convenzioni della cucina classica francese introducendo giustapposizioni di sapori, gusti, consistenze e ingredienti. Sul suo sito web, Gagnaire dichiara il suo desiderio di gestire un ristorante che sia “rivolto al domani ma rispettoso di ieri” (“tourné vers demain mais soucieux d'hier”).Conè lo chef con più stelle Michelin di tutta la Spagna. All'età di 14 anni, Berasategui, nato a San Sebastián, nei Paesi Baschi, ha iniziato a lavorare nel ristorante dei suoi genitori, Bodegón Alejandro. È stato mandato in Francia per formarsi come pasticcere quando aveva 17 anni. All'età di 20 anni ha rilevato il ristorante dei suoi genitori e vi ha guadagnato la sua prima stella Michelin all'età di 25 anni. Il suo ristoranteè nella classifica dei 50 ristoranti migliori del mondo.Ideatore dellae vincitore digestisce, uno dei ristoranti più antichi di Parigi, situato nei giardini degli Champs - Élysées, oltre a diversi altri ristoranti nel mondo. Alléno ha annunciato che aprirà il ristorante Pavyllon London nell'hotel Four Seasons a Park Lane nell'estate del 2023. Nei suoi studi e nelle sue ricerche, ha approfondito, in particolare, le salse e ha brevettato la tecnica Extractions®.Con un totale di, la franceseè l’nella lista degli chef con più stelle Michelin al mondo. È nota per aver riconquistato tre stelle Michelin per il ristorante della sua famiglia,, nel sud-est della Francia. È stata la quarta chef donna a vincere tre stelle Michelin ed è stata nominata Best Female Chef da The World's 50 Best Restaurants nel 2011. È nipote d’arte: suo nonno André Pic è stato infatti uno dei primi chef a ottenere le ambite stelle della Guida Michelin.Con l’edizione 2023 della Guida Michelin lo chef, originario di Castelmartini, in Toscana, è arrivato a quotasu otto ristoranti. Si è così confermato ile ha conquistato – primo italiano – la seconda posizione nella classifica mondiale dopo Alain Ducasse, a pari merito con Gagnaire e Berasategui. Bartolini è l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno delTra i successi della Guida Michelin 2023 c’è quello di, nuovoper la Guida Michelin Italia per, in Piemonte.Ecco quali sono complessivamente, a marzo 2023, gli chef e i ristoranti tre stelle tricolori:- Enrico Cerea - Da Vittorio, Brusaporto (BG)- Nadia Santini - Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (MN)- Enrico Bartolini - Mudec, Milano- Norbert Niederkofler - St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina, San Cassiano (BZ)- Enrico Crippa - Piazza Duomo, Alba (CN)- Antonino Cannavacciuolo - Villa Crespi, Orta San Giulio (NO)- Massimiliano Alajmo - Le Calandre, Rubano (PD)- Massimo Bottura - Osteria Francescana, Modena- Mauro Uliassi - Uliassi, Senigallia (AN)- Riccardo Monco, Annie Féolde - Enoteca Pinchiorri, Firenze- Heinz Beck - La Pergola, Roma- Niko Romito - Reale, Castel di Sangro (AQ)