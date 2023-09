Cosa è Butterfly Bob, il taglio dell’autunno che ha conquistato Zendaya

Roma, 27 settembre 2023 – Il Butterfly Bob è un taglio di capelli che sta guadagnando popolarità negli ultimi tempi. È caratterizzato da un aspetto leggero, dinamico e naturale, con punte irregolari e sfumate che evocano un po’ le ali di una farfalla.

Di solito questo caschetto presenta una lunghezza che arriva al mento, lateralmente sfiora le spalle o è leggermente più corto a seconda delle esigenze e delle preferenze personali.

Di recente hanno sfoggiato questo tipo di caschetto morbido e contemporaneo celebrities come l’attrice Kirsten Dunst, l’influencer Olivia Palermo e l’attrice e cantante Zendaya. È bene rivolgersi a un parrucchiere esperto che possa dare suggerimenti specifici e personalizzare il taglio determinando lunghezza, struttura e stile in base alle caratteristiche individuali.

Struttura

Il Butterfly Bob è caratterizzato da una struttura leggera e sfumata. I capelli sono generalmente tagliati in modo che siano più corti nella parte posteriore e più lunghi nella parte anteriore, creando un effetto sottile a forma di V o U quando lo si guarda lateralmente. Molte varianti includono una frangia o ciuffi di capelli più corti sulla fronte per dare un tocco di tridimensionalità. La frangia può essere sfumata o tagliata diritta, a seconda dello stile desiderato.

Texture e colore

Nel caschetto a farfalla del momento i capelli sono leggermente ondulati o mossi per conferire un aspetto naturale e senza sforzo. L'uso di prodotti appositi, per esempio in spray, può aiutare a mantenere questa texture. Il Butterfly Bob può essere abbinato a una varietà di colori dei capelli, ma è particolarmente adatto per colori vivaci e vibranti, come il rosso o il biondo platino, che possono aggiungere ulteriori elementi di stile.

A chi sta bene

Il Butterfly Bob spesso funziona meglio su capelli lisci o leggermente ondulati. Se hai capelli ricci, potresti doverli stirare o lisciare per ottenere l'effetto desiderato. Questo taglio può valorizzare molte forme del viso, ma potrebbe non essere l'ideale per visi molto rotondi o squadrati. In ogni caso un parrucchiere esperto saprà consigliarti al meglio.

Manutenzione

Periodicamente sarà necessario tagliare regolarmente i capelli per evitare che crescano troppo e mantenere la forma delle bande laterali e delle punte ad ali di farfalla. Una delle ragioni per cui il Butterfly Bob è così popolare è la sua facilità di gestione. Questo taglio richiede meno tempo per lo styling rispetto a molti tagli più lunghi ed è ideale per chi desidera un look elegante ma pratico.