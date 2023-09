Britney Spears sparita dai social, cosa sta succedendo?

Los Angeles, 17 settembre 2023 – Cosa sta succedendo a Britney Spears? La regina del pop, interprete di canzoni entrate nella storia della musica mondiale come “…Baby one more time”, “Oops!…I did it again”, “Toxic”, “Everytime”, “Overprotected”, “Lucky” e “You drive me crazy” e “Born to make you happy”, è al centro dei discorsi di fan e appassionati di musica e gossip da decenni. E continua ad esserlo.

Nelle ultime ore, infatti, Britney Spears è letteralmente sparita dai social network. Il suo profilo Instagram - su cui pubblicava post quasi ogni giorno - non risulta più attivo e su Facebook e Tik Tok tutto è fermo a quattro giorni fa. Con l’ultimo post, in cui la popstar affermava di essere molto felice di ricevere messaggi nei quali gli utenti le scrivevano “Ci manchi”, “Dovresti tornare”, degli ultimi giorni cancellato. Tutti post che hanno sempre fatto, a dire il vero, un po’ preoccupare i fan visto che in ogni video e commento Britney Spears risulta decisamente sopra le righe.

Cosa vuol dire? Forse la ormai ex tutela del padre Jaime - conclusa da un giudice a novembre 2021 dopo ben tredici anni - è tornata in qualche modo ad avere effetto? Che invece possa c’entrare la separazione tumultuosa dal marito Sam Asghari? O forse questo cambiamento nasconde altro? Come ad esempio il tanto atteso ritorno di Britney Spears con un nuovo album di inediti, magari firmato Sony? I fan sono in trepidante attesa.

Nei prossimi giorni forse si capirà qualcosa in più, anche perché il 24 ottobre uscirà in tutto il mondo ‘The woman in me’, l’autobiografia di Britney Spears. Che potrebbe essere anticipata da un’intervista bomba, con una parte proprio sul divorzio da Sam Asghari, ad Oprah Winfrey.