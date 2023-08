Britney Spears verso il divorzio, lite esplosiva col marito. “Lui la accusa di averlo tradito”

Los Angeles, 17 agosto 2023 – Solo qualche mese fa hanno festeggiato il loro primo anniversario, ma Britney Spears e Sam Asghari si starebbero già separando. A lanciare la notizia è il tabloid statunitense TMZ, secondo il quale la coppia non vive più insieme a seguito di una “lite esplosiva”. Le fonti citate dalla testata raccontano che Asghari ha accusato la popstar di averlo tradito. Secondo la rivista People, il modello e trainer avrebbe presentato l’istanza di divorzio mercoledì.

I due si sono conosciuti durante le riprese del video per la canzone ‘Slumber Party’ nel 2016. All’epoca Spears era ancora sotto tutela giudiziaria che le impediva di agire in autonomia. Secondo fonti vicine alla coppia, Sam ha sempre supportato la cantante, anche durante i periodi più difficili, e ha avuto una buona influenza su di lei. Sei mesi dopo la fine della tutela legale paterna, nel giugno 2022, i due si sono finalmente sposati in una cerimonia intima nella loro casa a Thousand Oaks. La coppia aveva scoperto di essere in attesa pochi mesi prima del matrimonio, ma la popstar ha perso il bambino.

E ora il matrimonio – il primo per Asghari e il terzo per Spears – sarebbe arrivato al capolinea. La coppia ha firmato un accordo prematrimoniale che tutela i beni della cantante ma, secondo quanto riporta PageSix, Asghari starebbe “tentando di negoziare concessioni in più”, minacciando “di rendere pubbliche informazioni straordinariamente imbarazzanti su Britney a meno che venga pagato”. Una battaglia che si prospetta difficile contro il team legale stellare di Spears, guidato da Laura Wasser. L’avvocata famosa è specializzata in divorzi e si vanta di una serie di clienti di alto profilo, tra cui Kim Kardashian, Angelina Jolie, Heidi Klum e Johnny Depp. In più, Wasser affiancherà Matthew Rosengart, ex procuratore federale che è riuscito a far terminare la custodia legale da parte del padre di Britney.

Finora nessuno dei due ha commentato le notizie. L’unica novità sui social della cantante è un post su Instagram in cui la star esprime il suo desiderio di comprare due cavalli.