Britney Spears, quando esce il libro verità. Il divorzio da Sam Asghari in un’intervista da Oprah Winfrey?

Britney Spears si racconta. La speranza, anzi la certezza, è che lo faccia in modo ben diverso rispetto alle ostentazioni dei balletti su Instagram che tanto stanno preoccupando i fan. Il 24 ottobre esce in tutto il mondo - preordinabile online anche in edizione italiana tanto in versione fisica quanto in quella kindle - 'The woman in me', la biografia nella quale la popstar parla a tutto tondo del programma di tutela a cui era stata sottoposta Britney da parte del padre Jamie, di quella che di fatto era stata una vera prigionia e della liberazione avvenuta nel giugno 2021.

"Il libro è un racconto coraggioso che arriva dritto al cuore, una storia che parla di libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza. A giugno del 2021 il mondo intero è rimasto ad ascoltare col fiato sospeso Britney Spears parlare in tribunale. L’impatto di quel gesto – condividere la sua voce, la sua verità – è stato travolgente e ha cambiato il corso della vita di Britney, e di innumerevoli altri. ‘The woman in me’ racconta per la prima volta quell’incredibile viaggio e la forza interiore di una delle più grandi artiste della storia del pop. Scritto con eccezionale candore e ironia, il dirompente memoir di Britney Spears illumina di una nuova luce il potere infinito della musica e dell’amore, regalandoci il ritratto di una donna finalmente libera di raccontare la propria storia. Senza condizionamenti" si legge nella presentazione del volume.

Senza condizionamenti. E chissà se in 'The woman in me' Britney Spears parla anche del matrimonio, ormai destinato al naufragio con il modello Sam Asghari. Anche se a quel capitolo potrebbe essere dedicato un altro racconto.

La star di successi planetari come 'Baby one more time', 'Toxic, 'Womanizer' e "Oops!…I did it again' sarebbe stata avvistata insieme ad un'altra icona mondiale: Oprah Winfrey. La regina dei talk show avrebbe infatti registrato un'intervista con Britney Spears. L'idea iniziale era quella di trasmettere l'intervista il 24 ottobre, il concomitanza con l'uscita del libro. Visti gli sviluppi negativi della storia con Sam Asghari, il quale avrebbe minacciato di rivelare particolari imbarazzanti sulla vita della popstar nonché attuale moglie, le tempistiche potrebbero cambiare. Anche perché Britney Spears potrebbe parlare del divorzio proprio durante l'intervista bomba con Oprah Winfrey.