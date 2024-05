Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici. Il nuovo messaggio di Kensington Palace

Londra, 21 maggio 2024 – La principessa Kate non tornerà agli impegni pubblici. Almeno per il momento. Con un breve (e raro) messaggio pubblicato da Kensington Palace, si rende noto che Kate Middleton, sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore, proseguirà per un periodo non precisato il periodo di recupero.

Uno stringato ma ufficiale aggiornamento sulle condizioni di salute della moglie dell’erede al trono, dunque, che lascia però col fiato sospeso su come sta davvero Kate.

Kate Middleton

Spazzate via tutte le date sul possibile ritorno sulla scena pubblica della principessa. “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico”, ha dichiarato un portavoce di Palazzo. Viene comunque sottolineato il fatto che la moglie del principe William segue a distanza le attività caritatevoli legate al suo patronato.

In particolare Kate viene aggiornata sulle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardante il sostegno alla maternità e alla prima infanzia. Ambito che, come ha sottolineato ancora il portavoce, resta centrale nell'attività pubblica svolta dalla principessa. In particolare Kate è stata aggiornata sull'ultimo rapporto presentato dalla fondazione a Londra. Il responsabile dell'organizzazione, Christian Guy, ha dichiarato che la principessa era "entusiasta” del documento e che la campagna della fondazione “sta andando avanti mentre lei si riprende”.