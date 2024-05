Chi è Jennifer Connelly, protagonista di ‘Dark Matter’ su Apple Tv

Su Apple TV+ sono disponibili i primi episodi di ‘Dark Matter’, nuova serie tra thriller e fantascienza basata sul romanzo di Blake Crouch. L’ultima puntata sarà rilasciata il 26 giugno.

‘Dark Matter’

Jason Desse è un brillante fisico molto legato alla sua famiglia. Ma è anche il creatore di un’invenzione fortemente innovativa che permette di viaggiare nel multiverso. Ed è lì, nelle sue altre vite parallele, che a un certo punto Desse rimarrà intrappolato… Il protagonista è Joel Edgerton, affiancato dal Premio Oscar Jennifer Connelly nei panni della moglie di Jason, Daniela.

Origini

Il compleanno di Jennifer Connelly cade il 12 dicembre. È venuta al mondo nel 1970. L’attrice, cresciuta a Brooklyn, è stata un talento precoce: ha iniziato a fare i primi spot e a lavorare come modella quando era ancora una bambina.

Il suo esordio sul grande schermo risale al 1984 e riguarda una pellicola cult della storia del cinema del Novecento: ‘C'era una volta in America’, per la regia di Sergio Leone. Dopo aver studiato a Yale e a Stanford, Connelly ha lavorato prima in alcuni film minori. Il grande pubblico ha cominciato a notarla a partire da ‘The Rocketeer’ nel 1991 con ‘Le avventure di Rocketeer’ al fianco di Billy Campbell nel 1991.

Oscar

Sono molti a ricordarsi di Jennifer Connelly nel film ‘A Beautiful Mind’ (2001), in cui ha interpretato la parte di Alicia Nash, moglie del matematico John Nash, Nobel per l'Economia. Suo partner era Russel Crowe, nei panni del geniale studioso.

Per questa parte l’attrice ha ottenuto tre prestigiosi riconoscimenti: - un BAFTA Award - un Golden Globe Award - l'Oscar come migliore interprete non protagonista. Altri film famosi di Connelly in tempi recenti sono stati: - ‘Blood Diamond’ con Leonardo DiCaprio - ‘Reservation Road’ - ‘Ultimatum alla Terra’. Di recente in ‘Top Gun: Maverick’, sequel dell’iconico film degli anni Ottanta, Jennifer Connelly ha dato il volto a Penny, vecchia fiamma di Pete Mitchell (Tom Cruise) di cui si parlava già nel primo film del 1986.

Matrimonio

Va avanti da vent’anni il matrimonio tra Jennifer Connelly e il collega Paul Bettany. I due attori hanno due figli:

- Kai (nato da una precedente relazione di Jennifer con il fotografo David Dugan) - Stellan, che i due hanno avuto nel 2003.

Intervistato nel salotto di Larry King nel 2015, Bettany ha confidato di essersi infatuato di Connelly fin da quando era un adolescente. Era rimasto colpito da lei dopo averla vista al cinema in ‘C'era una volta in America’. Per loro è stato galeotto il set di ‘A Beautiful Mind’ (in cui Bettany prestava il volto a Charles Herman, amico di Nash). Sarebbero tornati a lavorare insieme più tardi, nel 2009, in ‘Creation’, sullo scienziato Charles Darwin. A dire il vero, i due attori si sono subito piaciuti, ma in quel momento l’uno e l’altra stavano frequentando altre persone. Si sono messi insieme solo diverso tempo dopo, quando le loro precedenti relazioni sono finite. Connelly ha detto che è stata conquistata dal talento musicale di Paul, oltre che dalla sua bravura come collega. Le loro nozze, nel 2002, si sono tenute durante l’inverno e sono state celebrate in Scozia in una cerimonia intima e sobria.