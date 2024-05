Malore per Crosetto, il ministro portato in ambulanza in ospedale

Roma, 21 maggio 2024 - Malore per il ministro della Difesa Guido Crosetto, costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa. Le stesse fonti hanno reso noto che il ministro è stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione ed è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.

Crosetto era al Consiglio Supremo di Difesa

Crosetto stava partecipando al Consiglio presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, a quello dell'Interno, Matteo Piantedosi, a quello dell'Economia Giancarlo Giorgetti, e ad Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy. Presenti anche il capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti, il consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di difesa e segretario del Consiglio, Francesco Saverio Garofani.

Un malore anche a febbraio

Già a febbraio il ministro aveva accusato nella notte un forte dolore al petto, e temendo un infarto aveva raggiunto a piedi l’ospedale San Carlo di Nancy dove era stato ricoverato d’urgenza. Gli accertamenti chiarirono che si trattava di una lieve pericardite e che non c'erano danni cardiaci. Ma Crosetto aveva avuto problemi cardiaci e un ricovero nel 2013, per cui gli accertamenti sono d'obbligo in questi casi.

Le reazioni: “Vicinanza al ministro”

Carlo Calenda, leader di Azione, ha subito scritto sui social: "Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l'augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione". La senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa: "Preoccupati per il malore del ministro Crosetto, al quale siamo vicini. L'augurio di una pronta ripresa a nome di tutti i senatori della Lega". Il vicepremier Matteo Salvini ha scritto: "Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!".

