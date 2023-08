Bocelli a Napoli tra le voci bianche: "Cantate la bontà"

Andrea Bocelli dà voce ai ragazzini del Rione Sanità. Il tenore ha lanciato a Napoli il suo nuovo progetto benefico: un coro di voci bianche e giovanili composto da 42 elementi tra i 6 e i 16 anni provenienti da famiglie del territorio. Favorire l’emersione dei talenti è la finalità del coro “Abf Voices of Italy - Napoli“. L’Andrea Bocelli Foundation (Abf)-Ente filantropico sosterrà così un nuovo spazio per i giovani "vocazionale, aperto e inclusivo". Cristallini 73, nel cuore della Napoli più antica e popolare, è la sede messa a disposizione dal partner di progetto locale, la Fondazione di Comunità San Gennaro. Insieme alla moglie e alla sua piccola figlia Virginia ("che ama molto Napoli soprattutto dopo aver visto Mare fuori"), nella chiesa di Santa Maria della Maddalena Bocelli ha parlato di musica, certo, ma anche di bontà.

"Rubo le parole a chi ha il diritto di parlare, Gesù – ha detto Bocelli ai bambini – ogni volta che faceva un miracolo congedava il miracolato dicendogli “sii buono“. Cosa vuol dire essere buoni? Vuol dire essere forti. Faccio un esempio. Pensate a un giocattolo, per distruggerlo ci vuole poco, basta prendere un martello. Quanto ci vuole per ricostruirlo? Tanta forza, abilità, intelligenza. Vedete come essere buoni è molto più difficile che essere cattivi? Da questa chiesa vi invito a perseguire la bontà che è il modo migliore per dimostrare a noi stessi e al mondo di essere forti".