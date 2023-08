Bluvertigo, Andy: “Non è lo stesso Morgan. Reunion? Impossibile lavorare con lui”

Roma, 29 agosto 2023 - Non è lo stesso Morgan, parola di Andrea Fumagalli, alias Andy, uno dei due fondatori storici dei Bluvertigo. Andy ha commentato su Mow il video che mostra Morgan inveire nei confronti del pubblico a Selinunte. ''Morgan era il frontman e i Bluvertigo erano una squadra, spesso a difesa delle sue idee. Ma il Morgan di allora non ha nulla a che fare con il Morgan di adesso. Non nascondo che suonare insieme lo scorso anno non è stato semplice, è difficile relazionarsi con lui. Non è la prima volta che si permette di maltrattare il pubblico o di arrivare in ritardo ai concerti... Ora gli sono scappate anche delle parole altisonanti''.

Andrea Fumagalli con Marco Castoldi, alias Morgan, scalarono le classifiche degli anni '90 con i Bluvertigo, band innovativa formatasi in Brianza e molto amata da parte del pubblico. Perciò era tanta l'attesa per una possibile reunion della band, definitivamente però affondata su lifestyle di AM Network sempre da Andy: ''Non esiste più: è impossibile lavorare con lui e portarlo avanti''.