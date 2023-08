Insulti e scuse a Palermo: Morgan fa parlare di sé

Morgan torna a fare parlare di sé e non per le sue doti artistiche. Dopo le polemiche per l’intervento con Vittorio Sgarbi al Maxxi due mesi fa e il botta e risposta con Fiorello sulla direzione artistica di Sanremo, l’artista sabato sera si è scagliato contro alcuni spettatori che assistevano al concerto-lezione Segnali di vita e di arte dedicato a Franco Battiato, nel parco archeologico di Selinunte (Trapani) nell’ambito del festival della bellezza. "Avete rotto il c.., ho dei sentimenti, c...", ha urlato Morgan a uno spettatore colpevole di avergli detto che stava andando "fuori tema". Apostrofandolo con la frase omofoba "frocio di merda".

"Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse", ha scritto la mattina dopo Morgan in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. "Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto per gli altri (...) la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente", ha aggiunto l’artista.

Lo spettacolo a pagamento era iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l’ira dell’artista si è scatenata dopo avere udito la critica dalla platea. "Avete avuto troppo – ha detto rivolto al pubblico – perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto". Aggiungendo: "Siete stupidi, la società è una merda", mentre dal pubblico si sono levate voci che lo invitavano a cantare. "Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez... frocio di merda", ha continuato tra i buu del pubblico.

Poi Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo. Gli organizzatori del festival si sono dissociati "in modo molto netto" rammaricandosi "per il turpiloquio di Morgan, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori".