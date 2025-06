Celebrazione di San Roberto di Newminster il 7 giugno: Storia e Curiosità

San Roberto di Newminster è una figura venerata nella tradizione cristiana, noto per la sua devozione e il suo contributo alla vita monastica. Nato nel 1100 a Gargrave, nel Regno Unito, Roberto fu educato presso l'Università di Parigi, dove sviluppò una profonda spiritualità e un forte desiderio di vivere secondo i precetti cristiani. Dopo essere tornato in Inghilterra, divenne sacerdote e si unì alla comunità monastica dei Certosini a Whitby.

Roberto è noto per essere stato uno dei fondatori dell'abbazia di Newminster nel 1138, un'istituzione che divenne un importante centro spirituale e culturale nel nord dell'Inghilterra. La sua vita monastica era caratterizzata da una rigorosa disciplina e da una profonda preghiera, che lo resero un esempio di santità per i suoi contemporanei.

La Canonizzazione di San Roberto

San Roberto di Newminster fu canonizzato per la sua vita di virtù e per i miracoli attribuiti alla sua intercessione. Tra i miracoli più noti vi è quello del pane moltiplicato, che si dice avvenne quando Roberto pregò affinché il cibo si moltiplicasse per sfamare i monaci affamati. Questo miracolo, insieme alla sua reputazione di santità, portò alla sua canonizzazione nel 1253.

Curiosità su San Roberto

Una delle curiosità più affascinanti su San Roberto riguarda la sua capacità di attrarre numerosi seguaci alla vita monastica. Si dice che la sua presenza e le sue parole ispiratrici abbiano portato molte persone a dedicarsi alla vita religiosa. Inoltre, San Roberto è spesso rappresentato con un libro e un bastone da pastore, simboli della sua sapienza e della sua guida spirituale.

La Celebrazione nel Mondo

San Roberto di Newminster è celebrato il 7 giugno in diverse parti del mondo, in particolare nel Regno Unito, dove la sua memoria è particolarmente viva. Le celebrazioni includono messe speciali e processioni in suo onore. La sua vita è ricordata non solo per i suoi miracoli, ma anche per il suo esempio di dedizione e servizio alla comunità monastica.

In conclusione, San Roberto di Newminster è un esempio di dedizione e fede che continua a ispirare molti fedeli nel mondo. La sua vita e i suoi miracoli sono un promemoria dell'importanza della spiritualità e del servizio agli altri nella tradizione cristiana.