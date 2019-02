© Riproduzione riservata

Chiamarlo semplicemente "cioccolato di lusso" non rende l'idea. Quando, allora siamo di fronte al più esclusivo quadrato a base di cacao del mondo. A tanto viene venduta l'edizione speciale Art Series Guayasamín prodotta dall'ecuadoriana To'ak, destinata a una ristretta élite di facoltosi buongustai.In primis, la materia prima. Per le sue creazioni To'ak utilizza i semi di cacao Nacional,e che invece l'azienda è riuscita a riscoprire e salvare. Le piante però sono poche e la produzione è limitatissima. Da quisfornate dal marchio: di questa Art Series ne sono state preparate solo 175, tutte numerate una a una.C'è poi il particolare metodo di lavorazione: i semi vengono fatti maturare per tre anni, un accorgimento che conferisce loro una favolosa ricchezza di aromi e profumi.E infine, la domanda: l'edizione speciale dell'anno scorso (che però costava 200 euro di meno), quindi per quella nuova il prezzo di vendita è stato ritoccato verso l'alto.To'ak propone anche altri cioccolati in edizione limitata più economici, se così possiamo dire. Per esempio, ci sono le Vintage 2015 nate da semi che riposano tre anni in botti di single malt scozzese o di tequila,, oppure quella arricchita con pregiato pepe di Kampot a 328 euro. Per chi vuole andare al risparmio, la tavoletta più a buon mercato è la El Nino Harvest 2016, che viene via per la modica cifra di 265 euro.Leggi anche: