Ballando record. Il bacio di Bianca: "Non avevo mai vinto niente"

In pista l’amore, le lacrime, le polemiche e gli ascolti volano. Si conclude con la vittoria di Bianca Guaccero, in coppia con il maestro Giovanni Pernice, l’edizione da record di Ballando con le stelle, il “gioiellino“ tv di Milly Carlucci. Sabato sera, la finalissima del dance show di Raiuno – giunto alla diciannovesima edizione – è stata seguita da 4 milioni e 147mila spettatori, pari al 34.1% di share, registrando un incremento rispetto alla passata edizione di 5.6 punti di share e risultando, sempre in termini di share, quella migliore dal 2011. La media di questa edizione è stata pari al 26% di share con 3,6 milioni di telespettatori.

"È stata una stagione strabiliante sia dal punto di vista degli ascolti che da quello dei contenuti. Ballando è un generatore di emozioni, di bellezza, di arte, di eleganza, orchestrato magnificamente da una professionista “stellare“ come Milly" commenta il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea sottolineando come il cast di quest’anno sia stato il punto di forza, "personaggi di grande appeal che hanno coinvolto il pubblico a casa". E tra questi, fin dall’inizio, la coppia Guaccero-Pernice ha catalizzato l’attenzione, sia per le performance di altissimo livello sia per l’intesa che con il passare delle settimane si è trasformata in qualcosa di più, tanto da coronare con un dolce e appassionato bacio la vittoria. "Quando l’ho incontrato abbiamo iniziato a ridere, mi è piaciuto quindi lo allontanavo perché io sono contorta. Quando capita che si ride così insieme..." racconta Guaccero a proposito dell’amore nato in pista. "Questa vittoria vale tre volte, abbiamo vinto contro una campionessa mondiale, aveva uno spirito agonistico fortissimo, io non ho mai vinto una gara in vita mia" prosegue la 43enne conduttrice tv (che i rumors danno già sul palco di Sanremo 2025; peraltro Bianca è stata proprio lanciata dal Festival, nel 2008, scelta come valletta da Pippo Baudo) riferendosi a Federica Pellegrini, seconda classificata.

Se in vasca “la divina“ era solita sfoderare record su record, sulla pista di Milly non è stata da meno: a lei, 36 anni, l’onore e l’onere di cambiare tre maestri. Il primo, Angelo Madonia, è stato cacciato dalla padrona di casa (prima volta nella storia del programma) dopo una serie di comportamenti ritenuti non consoni. In parole povere era distratto (ma lui nega e parla di eccesso di rigore nei suoi confronti) dalla fidanzata, Sonia Bruganelli, altra concorrente di Ballando che ha dato vita ad accesi scontri con la giuria (in particolare con Selvaggia Lucarelli). Per salvare la nuotatrice si era ri-tuffato in pista Samuel Peron, che però si è subito infortunato. Ci ha pensato Pasquale La Rocca (prima maestro di Nina Zilli che si è dovuta ritirare per infortunio) a trascinare la campionessa fino al secondo posto, “soffiato“ all’ex velina Federica Nargi, 34 anni, altra rivelazione della stagione in coppia con Luca Favilla.

Se Milly ha dato l’arrivederci all’anno prossimo con un tenerissimo pianto, le malelingue parlano di un possibile addio di Guillermo Mariotto. Il giurato, protagonista quest’anno del “caso“ della fuga improvvisa dallo studio, è una colonna portante dello show ma anche per la finale la sua poltrona è rimasta vuota un’altra volta; infortunato a un ginocchio, lo stilista non è potuto rientrare dall’impegno di lavoro che aveva a Riad.