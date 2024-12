"Avevo 13 anni e mi stuprò con Combs". Le accuse a Jay-Z

Una nuova bomba è esplosa nel mondo dell’hip hop: Jay-Z, 55 anni, superstar del rap sposato con Beyoncé (43 anni), è stato denunciato per lo stupro di una donna allora tredicenne in combutta con Sean ‘Diddy’ Combs (55 anni). Con 24 Grammy nel corso della sua carriera (il rapper più premiato alla pari con Kanye West), il musicista ha accusato il legale texano Tony Buzbee che rappresenta la donna di essere un "ricattatore". La denuncia è parte delle varie azioni legali, ad oggi almeno 30, che hanno al centro Combs – da settembre dietro le sbarre a Brooklyn – per vari reati di sesso.