Gli attori più pagati del 2023 nella top ten di ‘Forbes’

Nel 2023 le dieci star maschili e femminili che hanno guadagnato di più a Hollywood nel 2023 hanno fatto entrare nelle loro tasche, complessivamente, 449 milioni di dollari. I proventi che hanno ottenuto provengono quasi esclusivamente dal cinema, e questo per almeno un paio di ragioni.

- Alcune serie e stagioni televisive hanno subito slittamenti e blocchi a causa degli scioperi degli sceneggiatori, degli interpreti e delle maestranze che hanno incrociato le braccia praticamente per metà del 2023.

- Per ogni singolo film cinematografico un’attrice o un attore possono avere fino a 20 milioni di dollari in anticipo oltre a una percentuale sui profitti.

Classifica

A seguire la top ten completa con le attrici e gli attori più pagati del 2023 secondo ‘Forbes’ e le loro entrate. - Adam Sandler 73 milioni di dollari (97 milioni di dollari lordi) - Margot Robbie 59 milioni di dollari (78 milioni di dollari lordi) - Tom Cruise 45 milioni di dollari (53 milioni di dollari lordi) - Ryan Gosling 43 milioni di dollari (50 milioni di dollari lordi) - Matt Damon 43 milioni di dollari (50 milioni di dollari lordi) - Jennifer Aniston 42 milioni di dollari (56 milioni di dollari lordi) - Leonardo DiCaprio 41 milioni di dollari (48 milioni di dollari lordi) - Jason Statham 41 milioni di dollari (48 milioni di dollari lordi) - Ben Affleck 38 milioni di dollari (45 milioni di dollari) - Denzel Washington 24 milioni di dollari (28 milioni di dollari lordi)

Adam Sandler

Al primo posto della top ten dei più pagati di Hollywood lo scorso anno troviamo Adam Sandler. Con la sua casa di produzione Happy Madison Productions, l’attore si produce vari film, tra cui ‘Murder Mystery 2’, disponibile per Netflix. Nel 2020 un nuovo accordo siglato tra l’interprete e producer e la piattaforma di streaming ha previsto la realizzazione di altri 4 film. Buone entrate arrivano a Sandler anche dalla sua attività legata alla stand-up comedy che, secondo ‘Forbes’, gli fa incassare oltre 400.000 dollari a show.

Margot Robbie

Subito dopo Sandler in classifica si posiziona Margot Robbie, che dunque risulta l’attrice più pagata del 2023. Gran parte del merito, ovviamente, va al suo ruolo iconico di ‘Barbie’ nel film omonimo di Greta Grewig, un successo planetario. Nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti ‘Barbie’ ha incassato più di 636 dollari e ha superato il miliardo di dollari a livello globale. Non va dimenticato che Robbie è stata anche una delle produttrici. Molti hanno protestato per la mancanza del suo nome e di quello della regista Gerwig tra i candidati agli ultimi Academy Awards.

Tom Cruise

Al terzo posto ecco Tom Cruise, che, dopo il successo del 2022, il sequel di ‘Top Gun’, è tornato alla lunga saga ‘Mission: Impossible’ (“Dead Reckoning Part One”), totalizzando incassi da 567 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ryan Gosling e Matt Damon

La premessa fatta per Robbie, sugli ottimi incassi e sul riscontro di ‘Barbie’, vale anche per Ken, alias Ryan Gosling, che infatti, nella top ten, risulta quarto pari merito con Matt Damon. Gosling ha anche ricevuto una nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista. E se non è tornato a casa con la statuetta d’oro, è stato comunque uno dei mattatori della serata, confermando le sue doti di showman e la sua bravura a cantare e a ballare. Per Damon, invece, è stato decisivo il ruolo di Leslie Groves in ‘Oppenheimer’, che è stato uno dei film più importanti dell'estate 2023, con incassi di oltre 950 milioni di dollari su scala globale. Matt, inoltre, ha prodotto pure ‘Air’ con il suo amico e collega Ben Affleck.

Jennifer Aniston

Dopo Robbie, sul versante femminile, è Jennifer Aniston che si distingue nella top ten hollywoodiana per i guadagni, frutto, nel suo caso, di ‘The Morning Show’, giunta alla terza stagione e di ‘Murder Mystery 2’ in cui ha recitato con Sandler, per Netflix. Restano fuori da questo novero – che si basa solo sui compensi per la recitazione - le entrate di cui l’attrice beneficia grazie ad alcune sponsorizzazioni pubblicitarie e a una sua azienda di prodotti per la cura per capelli.