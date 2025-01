Atmosfere magiche ad Arabba. Camminate notturne e ciaspolate al chiaro di luna

Avvolta dal silenzio e da un bellissimo mantello bianco, dopo il calar del sole Arabba diventa un luogo pieno di magia con l’appuntamento “Lanternando”, una bellissima camminata notturna, con partenza alle 20.30 e ritorno alle 22, attraverso i boschi, accompagnati da una guida alla scoperta dei segreti e delle particolarità del territorio.

Arabba regala un’altra esperienza unica: la ciaspolata al Colm de luna. Un itinerario emozionante che con le racchette da neve porta alla scoperta degli angoli più scenografici della Valle di Fodom accompagnati da una guida alpina locale sotto la luna piena che illumina il tragitto. L’unico rumore sarà quello delle ciaspole che scricchiolano sulla neve e degli animali notturni che popolano i boschi.

Due le fiaccolate da non perdere nei prossimi mesi: quella di San Valentino e quella di Carnevale. Appuntamenti molto attesi, che mostrano il lato più suggestivo di Arabba con le bellissime piste illuminate solo dalle fiaccole scoppiettanti. Il 14 febbraio, il giorno più romantico dell’anno, si conclude in pista con una magica discesa serale che fa vivere emozioni indimenticabili; mentre il 4 marzo, martedì grasso, appuntamento in sciovia e rigorosamente in maschera per una discesa di puro divertimento! Le fiaccolate sono sempre in compagnia dei bravissimi maestri di sci della Scuola Sci & Snowboard Dolomites Rèba e della Scuola Sci & Snowboard Arabba. L’invito è aperto a tutti ma si richiede un livello di sci medio/avanzato.

Come raggiungere Arabba? Per chi arriva dalla parte sud, si consiglia l’uscita dell’A27 a Pian di Vedoia, direzione Belluno. Una volta raggiunto il capoluogo, proseguire seguendo l’indicazione Agordo, quindi Alleghe e Caprile e Livinallongo del Col di Lana. Dalla zona di Cortina, si consiglia il passo Falzarego e poi proseguire in direzione Arabba. Tempo di percorrenza: 50 minuti ca. Da Bolzano, transito per il passo Gardena oppure passo Pordoi e poi seguire indicazioni per Arabba. Tempo di percorrenza: 1 ora e 50 minuti circa.