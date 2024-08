Andrew Garfield e Kate Thomas, curiosità sulla coppia

Nuovo amore in corso tra Andrew Garflied e Kate Thomas. Lui è l’attore diventato noto in tutto il mondo grazie alle pellicole che l’hanno visto protagonista nei panni di Spider-Man. Lei, invece, è "mentore spirituale" per diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo (una delle sue clienti è l'attrice Lena Dunham) ma rimane comunque sconosciuta al grande pubblico. Fino a queste settimane quando i due sono stati paparazzati insieme: sembrerebbe la conferma di una relazione stabile.

La storia tra Andrew Garflied e Kate Thomas

I due sono stati immortalati insieme all’inizio di quest’anno e la stampa ha iniziato a cercare informazioni sulla nuova compagna dell’attore. Recentemente la coppia è stata avvistata anche a Wimbledon il 14 luglio scorso. Per la prima volta, proprio la Thomas ha parlato un po' del loro legame, sia in un recente episodio del suo podcast, The Friday Emails, sia in un'intervista con il Sunday Times. Ha confermato di essere impegnata sentimentalmente e di vivere un periodo davvero appagante: "Sono in una nuova relazione, sono innamorata e sono davvero felice". Kate, 42 anni, si identifica come queer e ha raccontato di essere neurodivergente, dopo aver avuto la diagnosi di autismo quando aveva 30 anni. Ha avuto quattro divorzi alle spalle e, sempre secondo quanto emerso dalla stampa estera, fa pagare ai clienti circa 1.500 sterline per una lettura dei tarocchi di 45 minuti, che include due giorni interi di consulenze via WhatsApp per analizzare nei dettagli ciò che ha scoperto dopo aver interrogato le carte. A tutti i clienti viene chiesto un impegno minimo di sei mesi, con prezzi a partire da 4.000 sterline al mese, perché "la magia richiede tempo". Inoltre ha tenuto anche alcuni corsi avanzati di seduzione, che ha momentaneamente rimosso dalla vendita sul suo sito web dopo che la sua storia d'amore con Andrew è diventata pubblica, perché la gente ha iniziato a criticare questa professione, arrivando addirittura ad insinuare che avesse usato degli incantesimi per conquistare il suo famoso compagno. Lei stessa ha rotto il silenzio e ha definito "terribili accuse” quelle che le sono state rivolte “sull’aver usato la magia per sedurre il suo partner". Ha risposto apertamente alle offese sottolineando, in un podcast, di come la vera seduzione "non riguardi incantesimi o manipolazione. Non ha nulla a che fare con quanto siano perfetti i loro denti o se siano conformi agli standard convenzionali di bellezza. Le persone che sono davvero attraenti sono piene di carisma perché sono autenticamente se stesse e saldamente ancorate a ciò". Infine, la donna ha evidenziato come tutta questa attenzione recente da parte della stampa e del gossip sia qualcosa che la turba e la indigna profondamente: "È frustrante che non importi quanto una donna sia realizzata o influente, sarà sempre più interessante se ha una relazione con un uomo. Non voglio sedermi all'ombra di nessuno". Ha commentato come i paparazzi possano condizionare anche la visione delle cose: “Scattano forse 150 foto, poi scelgono le quattro in cui sei venuta peggio". La sua storia d’amore però, nonostante queste conseguenze collaterali non così piacevoli, sembra procedere a gonfie vele. Fonti quotate vicine all’attore hanno dichiarato: "Andrew apprezza molto il fatto che Kate sia molto diversa dalle altre donne con cui è uscito. Pensa che abbia un grande senso dell'umorismo ed è facile parlare con lei".