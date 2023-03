Lite Aaron e Wax: si accende la rivalità ad Amici 22

Sale la tensione fra Wax e Aaron

La prima puntata del Serale di Amici 22 li ha visti protagonisti assoluti. Wax da una parte e Aaron dall'altra. I due cantanti, il primo portacolori della squadra di Arisa e Raimondo Todaro e il secondo baluardo della formazione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sono destinati a sfidarsi per tutta la durata della loro permanenza all'interno del talent show di Canale 5.

Così diversi, eppure così simili. Entrambi all'apparenza molto sicuri, a tratti quasi anche spocchiosi, ma in realtà decisamente fragili. Sul palco si esibiscono in generi musicali differenti: trap Wax e pop Aaron. Wax fa abbondante uso di autotune e personalizzazione delle canzoni, Aaron è più un interprete fedele al "classicismo".

Durante la prima puntata del Serale di Amici i due si sono sfidati una sola volta, visto che il primo Guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi era stato giudicato non equo. Ora Zerbi ci riprova ed ecco la polemica. Innescata da Wax che, con il sostegno di Arisa, ha deciso di rifiutare anche il prossimo Guanto di sfida. In realtà il trapper avrebbe voluto accettarlo, anche perché Zerbi gli avrebbe consentito di utilizzare l'autotune. Arisa però ha rifiutato ed ecco iniziare l'alterco fra Aaron e Wax. Il secondo, infatti, non voleva rivelare al compagno di aver deciso di non accettare. Da qui sono iniziate le frecciatine fra i due. Frecciatine che i due cantanti si erano già scambiati nei giorni scorsi. Non è un mistero, infatti, che la loro rivalità sia piuttosto strisciante ma che comunque esista. E sicuramente durante la seconda puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 24 maggio in prima serata su Canale 5, non potrà fare altro che acuirsi.