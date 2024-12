Almanacco del 10 dicembre: eventi storici, nascite e ricorrenze

Il 10 dicembre è una data che racchiude eventi storici di rilievo, personalità illustri nate o scomparse, e curiosità legate al periodo dell'anno. In questo almanacco del giorno, esploreremo cosa accadde in passato, chi ha segnato la storia con la sua nascita o scomparsa, e altre informazioni interessanti legate a questo giorno.

Cosa accadde il 10 dicembre

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento fondamentale che sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano. Questo evento ha segnato un passo cruciale nella storia dei diritti umani a livello mondiale.

In Italia, il 10 dicembre 1969, avvenne la prima trasmissione televisiva a colori. Questo evento rappresentò un momento storico per la televisione italiana, segnando l'inizio di una nuova era nella comunicazione visiva.

Il 10 dicembre 1901, vennero assegnati i primi Premi Nobel. Questi importanti riconoscimenti internazionali vengono conferiti annualmente a persone che si sono distinte per il loro contributo alla società in vari campi, tra cui la pace, la letteratura e la scienza.

Chi è nato il 10 dicembre

Tra i personaggi illustri nati il 10 dicembre, ricordiamo Ada Lovelace, nata nel 1815. Considerata la prima programmatrice di computer, Ada ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei concetti di programmazione informatica.

Un altro personaggio nato in questa data è Emily Dickinson, poetessa statunitense, venuta al mondo nel 1830. Le sue poesie, caratterizzate da una profonda introspezione e originalità stilistica, sono ancora oggi oggetto di studio e ammirazione.

Chi è morto il 10 dicembre

Il 10 dicembre 1896, si spense Alfred Nobel, l'inventore e industriale svedese noto per aver istituito i Premi Nobel. La sua eredità continua a influenzare positivamente il mondo grazie ai premi che portano il suo nome.

Il proverbio del giorno

"Dicembre nevoso, anno fruttuoso" è un proverbio che riflette la saggezza popolare secondo cui la neve di dicembre è un buon presagio per i raccolti dell'anno successivo. Questo detto è particolarmente adatto al periodo invernale, quando le nevicate sono più frequenti.

Curiosità astronomiche del 10 dicembre

Il 10 dicembre, in Italia, l'alba avviene intorno alle 7:30, mentre il tramonto si verifica alle 16:40. La luna sorge alle 15:20 e tramonta alle 5:30 del giorno successivo, trovandosi in fase di luna crescente.

Festività del 10 dicembre

Il 10 dicembre si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, in commemorazione dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Questa ricorrenza è un'occasione per riflettere sull'importanza dei diritti umani e promuovere la loro tutela in tutto il mondo.