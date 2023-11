Alexandre Grimaldi è il nuovo volto dei reali di Monaco

Roma, 4 novembre 2023 – È sempre più sotto i riflettori, Alexandre Grimaldi. Il ventenne, figlio del principe Alberto II di Monaco e della ex fidanzata Nicole Coste, ex assistente di volo nata in Togo, è protagonista di un’intervista appena pubblicata sul nuovo numero di Tatler. Un’occasione, per il giovane, di parlare del rinnovato rapporto con il padre e con la famiglia reale Grimaldi.

Ambasciatore

Alexandre, nipote del Principe Ranieri III e di Grace Kelly, si dichiara pronto a collaborare con suo padre per diventare ambasciatore di Monaco a livello globale, portando opportunità di business al principato. Il rampollo vorrebbe anche lavorare, in parallelo, con alcuni enti di beneficenza per aiutare chi è più in difficoltà e non vive tra agi e privilegi. Nei suoi piani attuali rientra un trasferimento da Londra a New York, all’inizio del 2024, per studiare economia o relazioni internazionali. Quando è stato intervistato da ‘Tatler’, Alexandre stava partecipando alla New York Fashion Week, girando da un evento all’altro.

È lì che il figlio di Alberto ha incontrato anche Naomi Campbell, che è stata fidanzata con il padre del giovane nei primi ’90. Alexandre ha commentato che è stato bello conoscerla e che la top model è stata molto gentile e accogliente nei suoi confronti. Stando alle sue dichiarazioni, la Venere nera delle passerelle gli avrebbe dato anche qualche consiglio, in particolare mettendolo in guardia e sottolineando quanto sia importante scegliere le persone di cui avere fiducia, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui Alexandre si sta esponendo sempre di più. Grimaldi junior ha anche raccontato di avere una ragazza, con la quale le cose sembrano procedere per il verso giusto. “Lealtà, onestà, premura e comprensione”: è quello che il ragazzo ricerca in amore, così come in amicizia.

I rapporti coi reali

In estate Alexandre, parlando con la rivista ‘Point de Vue’, ha rimarcato che usare l’aggettivo illegittimo nei suoi confronti è offensivo. All’epoca del suo concepimento – ha spiegato Grimaldi – né suo padre né sua madre erano sposati, nessuno dei due ha commesso adulterio. Il padre lo ha riconosciuto tre anni dopo la sua nascita volontariamente.

Proprio rispetto agli attuali rapporti con il padre, Alexandre ha detto a ‘Tatler’ che tra lui e Alberto le cose vanno molto bene e cominciano a vedersi di più. Soprattutto durante il Natale trascorrono molto tempo insieme. Alexandre ha parlato anche di sua zia Stéphanie, la sua madrina, raccontando che la principessa è un tipo molto simpatico e alla mano, divertente, e lui le è molto vicino. Il giovane ha anche fatto riferimento alla nonna, Grace Kelly, dicendo che ha visto qualche film dell’attrice, diretta da Hitchcock. Il suo preferito è ‘Dial M for Murder’.

Parla spesso della Kelly con la sorella Jazmin Grace, che al momento sta cercando di seguire le orme della nonna a Hollywood. Jazmine Grace è la primogenita di Alberto II, nata dalla relazione del principe con Tamara Rotolo nei primi anni ’90. Pochi mesi dopo aver partorito, la Rotolo ha intrapreso una causa per ottenere dal principe il riconoscimento di paternità rispetto alla figlia, un atto che è stato ufficializzato a metà degli anni Duemila dopo lunghe battaglie nei tribunali.

I rapporti con Charlène Wittstock

Molto si è detto riguardo i rapporti tesi tra Nicole Coste, madre di Alexandre, e Charlène Wittstock, la nuotatrice olimpica sudafricana che Albert ha sposato nel 2010. Lui e Charlene si sono incontrati per la prima volta nel 2000 e hanno fatto la loro prima apparizione pubblica come coppia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2006. Alla fine del 2014 sono nati i gemelli della coppia reale, Jacques e Gabriella.

Alcuni hanno rimarcato che, nel lungo periodo di assenza dalla Wittstock dal principato, dovuto a vari problemi di salute, Nicole si sia presa la scena e si sia fatta vedere sempre più spesso agli eventi istituzionali e mondani dei Grimaldi.

Di recente la principessa si è mostrata in pubblico accanto al marito in occasione di una partita di rugby tra il Sudafrica e la Nuova Zelanda allo Stade de France di St. Denis, facendo un forte tifo per il team del suo Paese e abbracciando Alberto per festeggiare la vittoria della sua squadra del cuore.

