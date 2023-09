Norvegia, la principessa Martha Louise sposa il suo ‘sciamano’. Chi è Durek Verrett e cosa sostiene

Roma, 14 settembre 2023 – La principessa di Norvegia Martha Louise, 51 anni, e il fidanzato ‘sciamano’ Durek Verrett si sposeranno (finalmente) la prossima estate a Geiranger, sulle sponde di un fiordo dichiarato patrimonio Unesco.

La data del matrimonio (e la location patrimonio Unesco)

Questo l’annuncio della coppia, che l’anno scorso aveva ufficializzato il fidanzamento. Ora la casa reale ha diffuso un comunicato. Re e regina si dicono entusiasti “che Durek Verrett si unisca alla famiglia, non vediamo l’ora di festeggiare il grande giorno con loro”. Dello stesso tono le dichiarazioni dei futuri sposi. “Siamo incredibilmente felici di poter celebrare il nostro amore negli splendidi dintorni di Geiranger”.

La principessa di Norvegia Martha Louise si è fidanzata con lo sciamano Durek Verrett

Chi è Durek Verrett

Verrett, afro-americano, si definisce “sciamano della sesta generazione”, sostiene di essere risorto e di aver previsto con due anni di anticipo gli attentati dell’11 settembre. A chi lo critica risponde che è tutto razzismo. Verrett si trasferirà in Norvegia e si unirà alla famiglia reale senza possedere alcun titolo.

Norvegia: il fiordo di Geiranger, patrimonio Unesco: sarà la location delle nozze tra la principessa Martha Louise e lo sciamano Durek Verrett

Gli amori della principessa Martha Louise

La principessa di Norvegia è stata sposata con lo scrittore Ari Behn dal quale ha divorziato nel 2017. Due anni dopo, a Natale, l’uomo si è suicidato.

Le parole della futura suocera

Non proprio lusinghiere erano state ad aprile le parole di Veruschka Urquhart, la madre di Verrett. Che sulla stampa norvegese, aveva presentato il figlio così: “Non lavora per il mondo, lavora contro il mondo. Non lavora per il popolo, lavora contro il popolo. (...) Durek non ti aiuta a trovare la luce divina. Ti porta alla sua luce, dove può infiltrarsi e manipolarti”. Insomma, non proprio un idillio.