Addio all’archistar. Hiroshi Hara

È morto all’età di 88 anni l’architetto Hiroshi Hara, uno dei più noti progettisti del Giappone contemporaneo, celebrato per i progetti della stazione di Kyoto e dell’Umeda Sky Building di Osaka. Docente alla Facoltà di architettura dell’Università di Tokyo dalla metà degli anni ‘60, tra le sue opere più note figura anche il Sapporo Dome, un impianto sportivo che dispone di due terreni separati di gioco, uno per il baseball in erba ibrida, fisso, e uno mobile per calcio e rugby.