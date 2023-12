8 dicembre, consigli utili per arredare e decorare la casa per Natale

Roma, 7 dicembre 2023 – La magia del Natale può avvolgere ogni singola stanza della propria casa. Dal salotto alla sala da pranzo, compreso l'ingresso, è possibile trasformare gli ambienti in modo magico e accogliente senza creare disordine o stravolgere gli spazi. Tutto sta nello scegliere con cura le decorazioni natalizie e posizionarle nei punti giusti. Indipendentemente dalle scelte, sarebbe opportuno non esagerare e assicurarsi che gli elementi siano in sintonia con il resto degli arredi.

In linea di massima, come del resto vorrebbe il buon senso, un arredamento classico si abbina con equilibrio e armonia a decorazioni tradizionali, mentre uno moderno richiede innovazione e audacia nei colori. Dipende, comunque, dai contesti e dalle proprie esigenze e preferenze. Ci si può divertire anche a giocare in modo creativo con gli addobbi e a personalizzarli.

Decorazioni classiche

Tra gli elementi imprescindibili delle decorazioni natalizie, non dovrebbero mancare albero, ghirlande, vischio, lanterne e candele accese, fondamentali per creare l'atmosfera giusta, soprattutto in un ambiente comune e condiviso nella quotidianità da tutti i coinquilini o familiari. Per chi ospita parenti e amici durante le festività, la tavola diventa il punto focale dell'allestimento. La combinazione di colori naturali con accenti natalizi, come tovagliette in juta e dettagli dorati, color rame o bronzo, o centrotavola composti da foglie secche e pigne con eleganti candelabri. In generale bianco, colori neutri – dal ghiaccio al sabbia – oro, argento, blu notte e rosso sono grandi classici di stagione che non passano mai di moda. Ma anche verde bosco, fucsia e burgundy possono aggiungere note chic, vivaci e contemporanee.

Personalizzazione degli spazi

Le decorazioni natalizie in casa, poi, possono variare a seconda degli ambienti specifici. Ad esempio, nella cucina, dove la praticità è essenziale, si possono utilizzare strofinacci e presine a tema natalizio. Anche i piatti, i bicchieri e la tovaglia possono essere a tema o di colore rosso. Per la camera da letto, tessuti come piumoni con motivi natalizi, cuscini a tema e tappeti morbidi e soffici possono creare un'atmosfera festiva. Pupazzi e luci possono essere posizionate su scale, gradini, balconi e parapetti. Le finestre possono essere dipinte con neve spray o decorate con adesivi rimovibili. Se si ha un giardino, si può utilizzare anche lo spazio all’aperto in modo creativo e originale, per creare atmosfera fin dall’esterno della propria abitazione.

Riordino

Ovviamente si è appena agli inizi del periodo natalizio ed è bello poterselo godere pienamente, ma, per essere avvantaggiati dopo le Feste, quando si dovranno riporre tutti gli addobbi e le decorazioni, conviene essere organizzati fin d’ora. Si potrebbe mettere in conto, per esempio, di rimettere a posto luci, palline e altri accessori in base alle diverse categorie, accorgimento che aiuterà a fare in modo semplice e agile gli allestimenti dell’anno successivo.

Quando si tratta di oggetti fragili come le palline di vetro, è fondamentale avvolgerli in fogli di carta o, ancor meglio, in imballaggi come il pluriball, per proteggerli da eventuali danni e urti. Le luci dovrebbero essere riposte utilizzando specifici organizer. Un altro consiglio pratico è utilizzare contenitori trasparenti, conservandoli in un luogo asciutto, protetto da luci e da fonti di calore.

In questo modo, si può avere un’idea del contenuto senza dover aprire ogni scatola. Se si desidera, per un lavoro di archiviazione più veloce ed efficace, si possono etichettare i singoli contenitori per identificarli rapidamente, a colpo d’occhio.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Clicca qui