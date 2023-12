8 dicembre, le nuove uscite: da Renato Zero a Elisa. Attesi anche i singoli in gara alle selezioni di Sanremo Giovani

Roma, 7 dicembre 2023 – Questa è una settimana decisamente particolare per il mondo delle uscite discografiche. Diversi ritorni eccellenti come quelli di Elisa, Renato Zero, ma anche un curioso esperimento di intelligenza artificiale con Gerry Scotti. Attesa anche per i singoli degli artisti in gara alle selezioni di Sanremo Giovani. Spazio anche per artisti internazionali come il leggendario Neil Young e la popstar Nicki Minaj. Autoritratto è il nuovo album di Renato Zero, disco in cui l’artista trae delle somme sulla propria vita e si autoanalizza. Diversi i temi, dall’amore per i fan, all’avidità dei tempi moderni, fino ai problemi che si annidano nella società contemporanea. Nei prossimi mesi l’artista sarà impegnato in un mega tour di celebrazione per i suoi cinquant’anni di carriera, per cui ha promesso diverse sorprese. È stato registrato agli Abbey Road studios di Londra il nuovo disco di Elisa, Intimate. Non un album di inediti, ma una trasposizione su disco di un intimo spettacolo teatrale che la cantante presenterà nelle prossime settimane. Il progetto contiene diversi brani reinterpretati e riarrangiati. Reinterpretazioni anche per Neil Young, che sceglie di rifare in chiave acustica tredici pezzi di culto, ma non così noti, della sua vasta discografia. Tra i brani anche da I’m the ocean, scritta in collaborazione coi Pearl Jam negli anni ‘90 e Don’t forget love, tratta dall’album Barn, uscito qualche anno fa. Neil Young, da sempre critico nei confronti di piattaforme di streaming e musica digitale, ha suggerito di ascoltare l’album alla vecchia, dall’inizio alle fine. Dopo diversi mesi di attesa, Nicki Minaj è finalmente pronta a pubblicare Pink Friday 2, vero e proprio sequel del suo disco di debutto, uscito nel 2010. La cantante ha parlato del nuovo album come del progetto di cui è stata più innamorata nella sua vita. Ad anticipare l’uscita i due singoli Super Freaky Girl e Last Time I Saw You, il primo dei quali ha raggiunto il numero uno nella classifica dei più venduti negli Stati Uniti. Sono disponibili all’ascolto gli ultimi cinque brani in gara alle selezioni di Sanremo giovani, che si terranno il 19 dicembre e decreteranno i tre artisti che si uniranno alla gara dei big. I brani in uscita sono Effetti speciali dei Bnkr44, Perle di Tancredi, Alieno di Fellow, Boulevard di Clara e Mare forza 90i degli Omini. È un esperimento bizzarro quello di Gerry Christma s, album realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui il conduttore Gerry Scotti, o meglio la sua voce ricostruita, canta alcuni classici del Natale. Peraltro, Scotti nelle ultime settimane, suo malgrado, è diventato virale sui social proprio grazie a delle sue fittizie cover di celebri brani realizzate dai fan. Motivation 4 the streetz è il disco in collaborazione tra Artie 5ive, rapper di origini italo-sierraleonese e Rondodasosa, driller di San Siro. Per i due artisti si tratta del primo disco in coppia e della seconda prova su un album. Tra gli ospiti anche Capo Plaza, Rose Villain, Achille Lauro, Rasty Kilo, Tony Effe e Bello Figo. Can’t believe we’re here è il nuovo singolo di J Mascis, leggenda del rock alternativo americano, nonché leader dei Dinosaur Jr. Il pezzo anticipa il nuovo album in uscita a febbraio, intitolato What we do now. 50th anniversary first night è il disco del concerto dal vivo che ha celebrato i 50 anni di carriera dei Blue Oyster Cult, band hard rock considerata tra le più influenti nella nascita dell’heavy metal. Tra i pezzi anche Godzilla e l’iconica Don’t fear the reaper.

