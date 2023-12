Roberto Bolle alla finale del Festival di Sanremo 2024. “L’etoile che ha unito i due mondi, siamo molto felici di averlo con noi”: a dare l'annuncio è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus e la sede, come è ormai consuetudine, è stata il Tg1 delle 20. "Gli ascolti del Tg1 salgono nelle edizioni in cui do gli annunci su Sanremo? Non lo sapevo, sono contento. Trovo bellissimo che ognuno faccia la propria lista, mi fa piacere che qualcuno azzecchi i nomi, quando si parla di Sanremo è sempre bello" aveva spiegato Amadeus, ospite di Rai Radio2 nel programma Non è un Paese per giovani, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate.

I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024

Domenica 3 dicembre Amadeus ha annunciato la lista dei 27 cantanti in gara nella categoria Big: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Il Volo, Alfa, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Nella serata del 19 dicembre su Raiuno Amadeus svelerà i nomi dei tre vincitori di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai Big e parteciperanno nella stessa loro categoria al Festival di Sanremo 2024 dal 6 al 10 febbraio. I dodici finalisti di Sanremo Giovani sono: Santi Francesi con il brano 'Occhi tristi', Clara con 'Boulevard', Vale LP con 'Stronza', gli Omini con 'Mare forza 9oi', Tancredi con 'Perle', i Bnkr44 con 'Effetti speciali', Fellow con 'Alieno’, Nausica con 'Favole', Grenbaud con 'Mama', Dipinto con 'Criminali', Jacopo Sol con 'Cose che non sai' e Lor3n con 'Fiore d'inverno'.

A salire sul palco accanto ad Amadeus saranno la cantante Giorgia, nella seconda serata ovvero mercoledì 7 febbraio, la comica Teresa Mannino, nella serata di giovedì 8 febbraio, e la showgirl Lorella Cuccarini, nella serata delle cover di venerdì 9 febbraio.

Rosario Fiorello sarà il co-conduttore della serata finale accanto ad Amadeus.

Marco Mengoni sarà co-conduttore e superospite della prima serata di Sanremo 2024, mentre il pianista e compositore Giovanni Allevi sarà il superospite della seconda serata.