8 dicembre, è tempo di addobbare l’albero di Natale. La guida definitiva

Roma, 7 dicembre 2023 – L'albero di Natale rimane un simbolo di gioia e condivisione durante le Feste. E’ usanza addobbarlo l’8 dicembre. Un momento allegro ed emozionante, soprattutto se si può condividere con i propri cari. Preliminarmente, però, bisognerebbe fare alcune valutazioni in base alle proprie esigenze.

Vero o sintetico

Un primo dilemma ha a che vedere con la scelta tra albero vero e albero sintetico. Un albero vero, come l'abete, porta nella casa l'atmosfera natalizia anche attraverso il suo profumo avvolgente. Spesso questi alberi provengono da coltivazioni in vivaio, preservando così il patrimonio forestale. È una scelta considerata più ecologica. Se poi si prende un albero con le radici, dopo le Feste natalizie può essere piantato in giardino o trasformato in compost. L’albero di Natale sintetico, realizzato in plastica non riciclabile, risulta meno sostenibile. Tuttavia, dura nel tempo e può essere riutilizzato per diversi anni.

Dimensioni

Prima di dedicarsi alla decorazione natalizia, poi, è essenziale prendere in considerazione la scelta dell'albero di Natale in base agli spazi domestici disponibili, che variano da un piccolo angolo a una spaziosa sala con soffitto alto. Se il soffitto supera i due metri di altezza, quella dell'albero dovrebbe stare tra i 160 e i 180-190 cm. La cima non dovrebbe oltrepassare il mezzo metro dal soffitto. La circonferenza dell'albero è altrettanto importante, specialmente se si tratta di uno spazio ristretto come un angolo della stanza. Meglio non eccedere. È preferibile optare per un alberello piccolo e slanciato.

Decorazioni

Passando alle decorazioni vere e proprie, è possibile abbellire l’albero natalizio personalizzandolo, con ornamenti fatti a mano o fotografie significative, ghirlande nastri di velluto o organza, pelliccia sintetica o neve artificiale alla base dell’albero. Sui rami – ma anche su un mobile vicino o, ancor meglio, su un camino, per chi ce l’ha – possono essere appese delle calze natalizie, una per ciascuno dei membri della famiglia. Sulla cima si può mettere un puntale, un angelo o una stella. Si possono aggiungere elementi come pigne, rami di abete, coni di pino e fiori secchi.

Per chi preferisce uno stile più minimalista, è possibile ridurre gli ornamenti e concentrarsi su addobbi che presentano una palette di colori neutri e su luci bianche a Led, che riproducono l’effetto degli astri celesti e dell’atmosfera notturna. Un'altra opzione è alternare decorazioni bianche e nere, creando un albero dal design chic e contemporaneo.

Alcuni scelgono di decorare l’albero a tema, ispirati, per esempio, da fiabe e cartoni animati. Un'altra idea innovativa è rappresentata dall'utilizzo di fiori artificiali o ornamenti a forma di fiori, creando così un albero dallo stile floreale. Fiori e piante come le stelle di Natale o i gigli dorati possono aggiungere un tocco di freschezza ed eleganza.

