8 dicembre, le dieci canzoni di Natale più belle di sempre

Roma, 7 dicembre 2023 – Il Natale è una stagione magica, resa ancora più speciale dalle melodie che riempiono l'aria con la gioia e la calda atmosfera festiva. Le canzoni natalizie hanno il potere di trasportarci in un mondo di felicità e nostalgia, creando ricordi indelebili. Per tradizione, alla cena della Vigilia o al tanto atteso momento di accendere l’albero, magari accanto ad un caminetto crepitante, tendiamo ad accompagnarci con una colonna sonora a tema: visto che da questo punto di vista c’è davvero l’imbarazzo della scelta, scopriamo insieme quali sono ad oggi le 10 canzoni natalizie più celebri e amate di sempre.

‘All I Want for Christmas Is You’ - Mariah Carey (1994)

Si tratta probabilmente della prima canzone di Natale che viene in mente alla maggior parte delle persone. È un classico moderno che ha conquistato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo, caratterizzato dalla voce potente di Mariah Carey e da una melodia allegra che hanno reso questa canzone un inno irresistibile del Natale. Il pezzo è inserito nel disco ‘Merry Christmas’, uscito nel 1994.

‘Last Christmas’ - Wham! (1984)

Un altro grande classico pop degli anni '80 che ha resistito alla prova del tempo, ‘Last Christmas’ degli Wham! del compianto George Michael cattura l'essenza del Natale con il suo ritmo contagioso e il testo che racconta una storia di cuori spezzati durante le festività. Al brano, tra l’altro, è stata associata negli ultimi anni una sfida social, il Whamageddon: quando inizia dicembre, infatti, perde la challenge chi si imbatte in questa canzone, in radio, in televisione, o su qualunque social.

‘Jingle Bell Rock’ - Bobby Helms (1957)

Un pezzo classico che non può mancare durante la stagione natalizia, ‘Jingle Bell Rock’ di Bobby Helms incarna lo spirito giocoso delle feste con il suo ritmo scatenato e una melodia coinvolgente.

‘Feliz Navidad’ - José Feliciano (1970)

Questo brano, che fonde l'inglese e lo spagnolo, è diventato un evergreen delle festività. La voce calda e coinvolgente di José Feliciano trasmette un messaggio universale di pace e gioia rimasto ancora oggi estremamente attuale.

‘White Christmas’ - Bing Crosby (1942)

Un altro pezzo a dir poco immortale che riflette il sogno di un qualunque appassionato del periodo festivo: una lunga e abbondante nevicata giusto in tempo per il 25 dicembre. ‘White Christmas’ di Bing Crosby. Si tratta di una delle canzoni più vendute nella storia della musica, che proprio alla luce del suo enorme successo è stata oggetto di innumerevoli cover.

‘Santa Claus is coming to Town’ - Harry Reser (1934)

Un’altra canzone che è stata reinterpretata da decine di artisti nel corso degli anni. Il pezzo, cantato per la prima volta negli anni 30 da Harry Reser è stato scritto da J. Fred Coots e Haven Gillespie e racconta dell’arrivo di Babbo Natale in città, invitando i bambini che vogliono ricevere un regalo a comportarsi bene.

‘The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)’ - Nat King Cole (1946)

La voce vellutata e suadente del re del soul Nat King Cole trasforma questa canzone in un canto accogliente e romantico che celebra le tradizioni natalizie e la magia delle serate accanto al fuoco.

‘Happy Xmas (War Is Over)’ - John Lennon & Yoko Ono (1971)

Una canzone natalizia con un messaggio di speranza e impegno sociale. La coppia composta da John Lennon e Yoko Ono ci invita con questo singolo a riflettere sul significato del Natale e sulla necessità impellente di pace nel mondo, un traguardo che ancora oggi sembra purtroppo essere molto lontano.

‘Rockin' Around the Christmas Tree’ - Brenda Lee (1958)

Con la sua voce vivace e l'energia contagiosa, Brenda Lee canta la gioia di trascorrere il Natale con la famiglia e gli amici. Questo brano è diventato un classico delle feste anche grazie al film ‘Mamma ho perso l’aereo’.

‘Do They Know It's Christmas?’ - Band Aid (1984)

Questa canzone, nata come iniziativa benefica e scritta da Bob Geldof e Midge Ure, unisce voci di artisti famosi per raccogliere fondi per la lotta contro la fame e la povertà in Africa. Oltre al suo scopo nobile, il brano è diventato un inno natalizio che invita alla riflessione e all'aiuto reciproco. Tra gli artisti che l’hanno interpretata anche Simon Le Bon, George Michael, Bono e Sting.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Clicca qui