Spumante di Natale: dolce o brut, i nostri consigli per tutte le tasche

Apre e chiude la festa, col brindisi iniziale, magari ancora prima di sedersi a tavola, e accompagnando il panettone. E' lo spumante, secco o dolce che sia, o in alternativa il passito per chi vuole osare a fine pasto. Il vino delle feste per eccellenza, quello col tappo che fa il botto, che fa subito allegria e convivialità.

Ma quale spumante scegliere, delle numerosissime tipologie proposte, per prezzo e per tipologia, per vitigno e per provenienza geografica? Abbiamo selezionato una serie di etichette, spaziando un po' in tutta Italia e con qualche incursione all'estero, cercando di solleticare tutte le curiosità di gusti e tutte le possibilità di spesa.

Ecco quindi la nostra selezione di spumanti per le feste di Natale 2024.