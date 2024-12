La Strada delle Fiabe compie 50 anni: mezzo secolo sulle orme dei fratelli Grimm

Biancaneve coi sette nani, Cenerentola, La Bella Addormentata, Cappuccetto Rosso sono personaggi creati dalla fantasia dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm, autori, oltre due secoli fa, della prima edizione del libro ‘Le Fiabe del focolare’.

Lasciarsi incantare dal racconto del Pifferaio Magico di Hamelin, visitare la casa di Cappuccetto Rosso ad Alsfeld, scoprire il museo di Biancaneve a Bad Wildungen, esplorare la foresta di Reinhardswald con il castello della Bella Addormentata di Sababurg e incontrare i Musicanti di Brema a Brema, è possibile viaggiando sulle loro tracce in un itinerario turistico, la Märchenstrasse, lunga oltre 600 chilometri, da Hanau a Brema che, proprio nel 2025 compie 50 anni.

La strada delle fiabe permette di scoprire l’atmosfera favolistica ma anche di conoscere tra l’altro saghe e storie, quali quelle surreali del barone di Münchhausen o del famoso medico santone Dottor Eisenbart. Fondato nel 1975, questo itinerario invita a visitare i luoghi di vita, studio e lavoro dei fratelli Grimm ma anche a scoprire la ricca storia e cultura di questa parte della Germania, compresi numerosi luoghi appartenenti al Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Il principe trasformato in rospo in attesa del bacio della principessa

Patrimoni Unesco sul percorso

A Kassel, i visitatori incontrano ben due Patrimoni dell’Unesco: Al “Grimmwelt” – mondo dei fratelli Grimm - vengono presentate le originali delle “Fiabe del focolare” pubblicate dai due fratelli tra il 1812 e il 1815 con le loro annotazioni e correzioni manoscritte (Patrimonio Documentale Unesco 2005). In linea diretta verso ovest, si incontra il parco Wilhelmshöhe con la statua di Ercole e i famosi giochi d’acqua, costruiti da un architetto italiano (patrimonio culturale 2013). Seguendo il fiume Weser sulla Strada delle Fiabe verso nord si arriva nei pressi di Höxter al Westwerk carolingio e Civitas di Corvey (patrimonio Unesco 2014). Dirigendosi verso ovest, a circa 40 chilometri, si estende lo spettacolare Parco Nazionale Kellerwald-Edersee con le famose antiche faggete, proprietà transnazionale fra 18 Paesi (Patrimonio naturale Unesco 2011).

In direzione est saluta da lontano l’Hoher Meissner dove “abita” abita secondo la saga Madre Hulda e continuando la strada si raggiunge il castello Wartburg a Eisenach (Unesco 1999). E finalmente ultima città sulla Strada delle Fiabe finisce a Brema con il storico municipio e la statua di Rolando sulla Piazza del Mercato 2004, abbastanza vicino al mare di Wadden, il più grande sistema ininterrotto di sabbie intertidali e distese di fango al mondo ( patrimonio Unesco 2014).

Percorso, tappe, avventure

La strada è attraente per tutti tipi di viaggiatori, siano in macchina o in camper, siano gruppi in pulman o ciclisti su piste segnati. Il percorso parte nella città natale dei fratelli Grimm, Hanau dove è possibile ammirare il monumento dedicato ai famosi fratelli; dopo oltre 600 km si arriva alla città di Brem a. L’itinerario collega luoghi di vita, studio e lavoro dei fratelli Grimm come Steinau, Marburgo, Gottinga con posti pittoreschi e regioni favolose tra il Meno e il Mare del Nord e da non dimenticare Kassel. Qui hanno passato oltre trent’anni che loro stessi lo descrivono come il “periodo più creativo” della loro vita e pubblicato la raccolta delle fiabe che vennero successivamente tradotte in moltissime lingue.

La mappa della Strada delle Fiabe

Fiabe, saghe, leggende, boschi oscuri, laghetti, rovine romantiche, castelli medievali, villaggi a graticcio fanno sognare ad occhi aperti, s’immerge nel tempo “c’era una volta” dell’infanzia. Per caso s’incontrano Cappuccetto Rosso o altre figureuscite dal libro fiabesco. Musei e case dedicate alla presentazione delle fiabe invitano a tuffarsi in questo mondo romantico e a godere degli spettacoli teatrali come per esempio a Hameln con il Il Pifferaio Magico o a Hanau durante il Festival delle Fiabe.