Viaggio in Irlanda sul cammino di Santa Brigida: scopriamo la Brigid’s Way

Ogni anno, il 1° febbraio, l'Irlanda celebra una delle sue figure più emblematiche: Santa Brigida, una santa che trascende il tempo con il suo spirito di inclusione, compassione e connessione con la natura, venerata anche come femminista e ambientalista ante litteram.

La sua storia affonda le radici nell'antico passato celtico e cristiano, e il suo lascito si riflette in ogni angolo dell'isola, un viaggio che va ben oltre il solo pellegrinaggio. Prima che il cristianesimo raggiungesse l'Irlanda, Brigid, una dea pagana in evidenza nel pantheon celtico, era venerata come una delle dee dei Tuatha dé Danann, creature soprannaturali al centro della mitologia irlandese. Dea della guarigione, del fuoco e della poesia, la storia di Brigid e la storia della vita di Santa Brigid si sono in qualche modo fuse, tanto che entrambe vengono celebrate nel giorno di Santa Brigid/Imbolc come icone di donne potenti.

Un cammino spirituale e culturale: Brigid’s Way

In Irlanda, un viaggio lungo 110 chilometri permette di entrare in contatto con l'eredità di Santa Brigida in modo profondo e contemplativo. La Brigid’s Way collega Faughart, il luogo di nascita della santa, a Kildare, dove fondò l'abbazia che divenne simbolo di spiritualità e resistenza. Attraversando paesaggi incantevoli e antichi sentieri, il cammino, suddiviso in nove tappe è un'esperienza che fonde spiritualità, cultura e natura.

Nel 2025, la Brigid’s Way si arricchirà di escursioni guidate mensili, una per ogni tappa, un'occasione per camminare su tracce ancora poco battute, lontano dalle rotte turistiche più frequentate, ma intrise di significato storico e culturale. Ogni passo risuona con la potenza di una tradizione che unisce il sacro e il terreno, il passato e il presente.

Tappa dopo tappa questo pellegrinaggio celtico si snoda attraverso gli incantevoli paesaggi irlandesi, partendo dalla tenuta di Lisnawilly e attraversando pittoreschi villaggi della contea di Louth, le fertili terre agricole di Meath, il Donadea Forest Park, le torbiere di Coolree, il Grand Canal, Pollardstown Fen e le vaste distese del Curragh di Kildare. Lungo il percorso, si trovano siti sacri di profonda spiritualità: il pozzo sacro di Holy Well, Faughart, la leggendaria Knockbridge Standing Stone – nota anche come "Cuchulainn Stone" –, la collina di Slane, la mistica collina di Tara, Brideswell Kilcock, il Tempio del Fuoco di Brigid e i sacri pozzi di Kildare. Questo allineamento di luoghi sacri rispecchia la costellazione del Cigno, visibile nei cieli al tempo della nascita di Santa Brigida nel V secolo d.C. Si ritiene che possa aver formato un’antica "linea di vista", guidando lo sguardo verso l'orizzonte settentrionale, là dove la croce luminosa di Cygnus sorgeva nei tempi remoti.

Il Santuario e il murale di Santa Brigida

Programmare un viaggio sull’isola di smeraldo legato a questa figura offre uno spunto interessante per scoprire un’Irlanda davvero lontana dai sentieri più battuti e con l’affascinante sensazione di fare un viaggio in un passato un po’ misterioso. Il viaggio inizia a Faughart, un piccolo villaggio nella Contea di Louth, dove si trova il Santuario Nazionale di Santa Brigida. Qui, i pellegrini possono visitare il Pozzo di Santa Brigida, noto per le sue proprietà curative, e toccare con mano la spiritualità che ha attraversato i secoli. Il viaggio prosegue a Dundalk, dove l’artista Marian Noone ha realizzato un murale straordinario che raffigura Santa Brigida sia nella sua veste di dea celtica sia di santa cristiana, simboleggiando la fusione delle due identità che la rendono unica.

La Contea Louth si anima ogni anno di eventi in occasione del giorno di Santa Brigida, tra cui il Northern Lights Light Show anche questo a Dundalk, che unisce la tecnologia moderna con la storia. Il 2 febbraio, un altro rito suggestivo è la Fiaccolata di Faughart, sentito tributo, animato da musica e figure in costume. Per un'esperienza più vicina agli elementi materiali legati alla santa, si può prendere parte a un workshop sui simboli e le usanze di Brigid all'An Táin Arts Centre, dove il 1° febbraio si può imparare in compagnia di esperti a intrecciare con i giunchi la croce di Brigid.

Gli eventi di Santa Brigida

Oltre al cammino, l'Irlanda offre una serie di eventi che celebrano la vita e il messaggio di Santa Brigida. Dal 24 gennaio al 2 febbraio, la contea di Kildare ospita il Brigid 2025 - Spirit of Kildare, un festival dedicato alla figura di Santa Brigida, che fondò un convento nell’area attorno al 480 d.C. La manifestazione propone un ricco programma di eventi, tra cui concerti, danza, workshop di artigianato, incontri sul benessere e la sostenibilità, e omaggi alle donne irlandesi di ieri e di oggi. L’evento clou sarà lo spettacolo del 1° febbraio al Curragh, con esibizioni di Sharon Shannon e Lyra.

Santa Brigida è profondamente legata alle tradizioni celtiche, in particolare alla festa di Imbolc, che segnava l’inizio della primavera. Lo spirito del risveglio continua a vivere in numerose celebrazioni in Irlanda: a Kilkenny, dal 31 gennaio al 3 febbraio, il St Brigid's Music and Arts Festival porterà in scena musica, teatro e arte artigianale.

Nella contea di Roscommon, il Brigid's Awakening Festival (31 gennaio - 3 febbraio) esplorerà il passaggio della figura di Brigida da dea a santa, con momenti simbolici come l’accensione di una grande croce dedicata a lei.

Ritiri ed esperienze olistiche

Per chi cerca una connessione più profonda con la natura e con il proprio spirito, il Deerstone Luxury Eco Hideaway nella contea di Roscommon offre un’esperienza unica: un ritiro di yoga dal 1° al 3 febbraio che celebra il risveglio della primavera, la crescita e il rinnovamento, temi fondamentali per il culto di Santa Brigida. Immerso nella bellezza naturale, questo ritiro aiuta a ritrovare l'equilibrio interiore. Che si tratti di percorrere il Brigid’s Way, partecipare a un festival o vivere un'esperienza olistica, un viaggio alla scoperta di Santa Brigida in Irlanda è un’opportunità per immergersi in una cultura che celebra la potenza femminile, la spiritualità e la bellezza della natura. Un viaggio che può essere vissuto in qualsiasi momento dell’anno.

Info: www.irlanda.com