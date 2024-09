L’unica Hotel Academy in un albergo di lusso: i primi 8 diplomati sognano il (roof)top

È l'unica Hotel Academy di Alta Formazione in Italia dove si studia come diventare manager di alberghi entrando in contatto con le dinamiche gestionali e imparando a programmare, progettare ma anche ad occuparsi di 'problem solving' nei momenti più critici all'interno di un Hotel 4 stelle Superior, il Worldhotels Crafted Mulino di Firenze che fa parte del gruppo Bwh Hotels Italia e Malta (170 hotel). Hia Hospitality Innovation Academy, nei giorni scorsi ha diplomato col massimo dei voti, presso il Mulino, i primi 8 studenti pronti a raggiungere il top nel mondo dell'hotellerie, magari passando per i rooftops.

I neo diplomati dell'Hia, Hospitality Innovation Academy, posano scherzosamente con le scarpe da tennis donate loro dai docenti dell'accademia per quella che è stata definita 'Road to the future'

Gli 8 studenti, infatti, come esame finale hanno presentato un originale progetto, elaborato anche con l’aiuto di altri ‘compagni d’accademia’, mettendo a frutto le nuove competenze acquisite ma anche la loro creatività. Si tratta di Top rooftop - Find you point of view, studio realizzato in forma embrionale (e lasciato in eredità ai nuovi corsisti dell’Accademia) che, con un adeguata analisi di mercato, costi e ricavi, target, prevede l'avvio di una startup di nicchia per mettere in rete hotel e ristoranti che hanno terrazze sui tetti, spesso con viste mozzafiato sulle città, affinché siano presentati come luoghi raffinati ma accessibili a qualsiasi target con eventi unici, fortemente instagrammabili o comunque condivisibili su altri social, rivolti a residenti e turisti. Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia e Malta, che ha costituito una partnership con Hia Hospitality Innovation Academy, spiega in un breve video l’importanza di investire sulla formazione dei giovani affinché entrino nel mondo del lavoro con competenze aggiornate ed avanzate.

Veduta panoramica di Firenze dall'Empireo, Rooftop view and American bar dell'Hotel Lucchesi

Un'esperienza non solo virtuale per i giovani accademici dell'hotellerie: nel loro progetto si sono rivolti anche ad alcuni Rooftops di pregio che già offrono degustazioni, aperitivi ed anche un tuffo in piscina come l'Empireo, sul tetto del Plaza Hotel Lucchesi di Firenze dal quale si gode un panorama a 360 gradi sulla città, tra San Miniato, il fiume Arno, i pregiati monumenti della culla del Rinascimento, tra i più iconici e conosciuti al mondo, che spuntano tra i tetti, a due passi dalla Biblioteca Nazionale e dalla Chiesa di Santa Croce. Un progetto così originale che ha trovato il plauso dei tre membri della giuria della commissione d’esame, a partire dal Presidente della commissione e direttore dell’Hotel Savoy (Rocco Forte Hotels), Giancarlo Rizzi: “Se fossi un investitore sarei interessato”, ha commentato. Leggi anche: Ville di lusso le 10 più originali in Italia e nel mondo: località rinomate, arredi di qualità e il maggiordomo

Un momento di festa e degustazione al Mulino durante la premiazione dei primi diplomati alla nuova accademia Hia

I primi diplomati dell'accademia fondata nel 2022, sono 8: Nicole Bacigalupo, Elisa Palmitessa, Carolina Govoni, Giulia Memis, Althea Ezzelino, Matteo Casarola, Francesco Farnetani, Gabriele Farnetani. "Portiamo l'hospitality nella formazione per hotel di lusso - spiega Giancarlo Carniani, fondatore di Hia e general manager di To Florence Hotels, gruppo alberghiero che comprende Villa Olmi Resort, Mulino di Firenze e Hotel Plaza Lucchesi, tutti a Firenze -. I nostri diplomati possono diventare manager e ambire a lavorare in hotel prestigiosi, per brand di lusso ma anche nel settore finanziario: Steve Jobs per i suoi Apple Store ricercava figure formate per l'hospitality”.

L'Hotel Mulino è stato ricavato lungo le rive dell'Arno, a Firenze, dove sorgeva appunto, una vecchia pala e una macina: l'acqua del fiume, all'epoca, attraversava tratti in cui ora ci sono salotti e una Spa

L’Hotel Academy Hia, prevede due anni di formazione in Italia presso lo Student Campus dell’Accademia, ospitato dal WorldHotels Crafted Mulino di Firenze, l’ultimo e terzo anno presso Him Business School a Montreux, in Svizzera. I primi due anni al Campus iniziano a ottobre e terminano a marzo, mentre da aprile a settembre gli studenti mettono in pratica le conoscenze acquisite attraverso stage curricolari presso aziende partner di Hia. Sono previsti modelli didattici e piani formativi, studiati con l’obiettivo di abituare gli allievi a prendere decisioni e sviluppare un’alta capacità di leadership, attraverso un mix di competenze teoriche, abilità pratiche e capacità di lavorare in team. Al termine del percorso formativo, gli studenti raggiungono qualifiche adatte a posizioni di supervisor per grandi imprese alberghiere e possono accedere al Term 4 di HIM Business School allo scopo di ottenere lo Swiss Higher Diploma”. Him Business school, che è partner del progetto per la parte didattica, è sesta al mondo tra le scuole di ospitalità secondo il QS World University Rankings.

La nuova Hotel Academy manterrà una formula aperta alle esigenze del mercato, che necessita di figure specializzate, e avvierà da quest’autunno anche corsi brevi indirizzati a formare le figure tipiche dell’hotellerie (dal Caporicevimento, all’Housekeeper, Revenue Manager, ecc), così come a fornire moduli specifici per lo staff degli hotel Bwh, per cluster come la Next Generation, General Manager, Staff direzionale, corsi di lingua: il calendario è in corso di definizione. Secondo la ricerca "Occupazione e mismatch nel turismo e nel terziario" dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il settore del commercio e del turismo avrà bisogno di 760mila nuovi occupati entro il 2027, un problema che già ora colpisce le imprese del turismo con il 47% che fatica a trovare personale. Dai dati emerge inoltre che le figure più richieste sono addetto al front office, cameriere di sala, portiere di notte e cameriere ai piani, con la maggior parte dei candidati che ha un’esperienza inferiore a due anni.