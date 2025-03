Cowboyland, via alla nuova stagione con gli stuntmen

​Cowboyland, il parco divertimenti a tema western di Voghera (Pavia), riapre le sue porte il 29 marzo 2025. Con oltre 40.000 metri quadrati di superficie, il parco propone tante attrazioni, spettacoli e attività all'aria aperta per bambini e famiglie.​ La nuova stagione porta con sé una grande novità: a partire dal 19 aprile, si potrà assistere al "Crazy Wild West – Live Stunt Show". In questo spettacolo, 12 stuntmen professionisti daranno vita a un'avventura ambientata nella cittadina di San Antonio, tra scazzottate, sparatorie e colpi di scena mozzafiato, per far rispettare la legge della città. Lo show si svolgerà in un'area dedicata di oltre 2.000 metri quadrati, con una capienza di circa 500 persone, e sarà incluso nel biglietto d'ingresso.​

Esplorando il parco

Il parco propone diverse zone tematiche che riproducono fedelmente l'atmosfera del vecchio West. L'Indian Village è un autentico villaggio indiano con teepee e totem, dove va in scena lo spettacolo di Luna Raggiante e Cervo Veloce. La Canoa di Toro Seduto è un viaggio simbolico nella spiritualità indiana, mentre l'Indian River permette ai più piccoli di navigare su canoe e tronchi lungo le tranquille acque di un fiume ricreato nei minimi dettagli.​

Un incontro ravvicinato con gli animali

Per gli amanti degli animali, Cowboyland propone diverse attività interattive. In First Emotion, gli adulti possono provare l'emozione di cavalcare un cavallo sotto la guida dello staff del parco. Animal Adventure è la fattoria didattica dove è possibile conoscere da vicino daini, lama, asinelli, caprette, pecore, cavalli, pony, galline, oche, vitelli e bisonti americani. Lo Stable Tour offre una visita alla scuderia per scoprire la vita e le abitudini dei cavalli, mentre al Pony Ride i bambini possono fare un giro sui pony lungo un percorso nel bosco.​

Attrazioni per tutta la famiglia

Il parco ha numerose attrazioni pensate per il divertimento di grandi e piccini. Il Cowboyland Railroad è un trenino che attraversa una vecchia miniera, spesso preso d'assalto da banditi locali. Il Gold Mine Train offre emozionanti montagne russe in stile western, mentre il Cow Bus permette un giro panoramico del parco in totale relax. La Ranger Station propone un percorso con auto elettriche adatto a tutte le età.

Divertimento e giochi nel vecchio West

Per chi desidera mettersi alla prova, l'Old West Game è dedicato a tiri con il lazo, lancio del ferro di cavallo e altre sfide tipiche del West. Il Lazo Stage è la scuola di lazo dove esperti cowboy insegnano le tecniche base di questa disciplina. Fort Alamo è un parco giochi tradizionale con altalene, scivoli e dondoli, pensato per il divertimento dei più piccoli e il relax dei genitori. In American Rodeo, i bambini sopra gli 8 anni possono cimentarsi con il bisonte meccanico, mentre i più piccoli possono provare il pony meccanico. Al Charly Frenchy Beyssier Rodeo Theatre ci sono proiezioni dei più entusiasmanti filmati di rodeo, e il Cinema 7D combina film tridimensionali con simulazioni ambientali altamente realistiche.​

Spettacoli e intrattenimento

Oltre alle attrazioni, ci sono una serie di spettacoli permanenti curati dagli animatori del parco. I balli country coinvolgono il pubblico nella tipica danza dei cowboy, la line dance. L'Indian Show mette in scena usi, costumi e tradizioni delle tribù indiane d’America. Il Magic Show sorprende con trucchi e illusioni dei maghi del West, mentre il Cowboy Show presenta un carro chuckwagon scortato da cowboy a cavallo che guidano i vitelli lungo le strade di Cowboyland: uno spaccato della vita quotidiana dei mandriani.​

All'interno del parco si trova il Cowboys’ Guest Ranch, che nel 2025 celebra il suo trentesimo anniversario. Ci trovate il Cowboys’ Restaurant, dove gustare i migliori piatti Tex-Mex, del Cowboys’ Hotel, un albergo a 3 stelle con 9 camere a tema arredate in stile country, e del Cowboys’ Saloon, un autentico saloon del vecchio West che ospita concerti ed eventi. Infine nel Cowboys’ Western Store è anche possibile acquistare abbigliamento originale texano e indiano e molto altro.​ Cowboyland è in via Tullio Morato, 18 a Voghera (PV) ed è aperto dal 29 marzo al 2 novembre, il sabato, la domenica, nei festivi e nei ponti, dalle 10:00 alle 18:30. ​