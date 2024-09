Hia, il fondatore Giancarlo Carniani: "Portiamo l'hospitality nella formazione per hotel di lusso"

"I nostri diplomati - spiega Carniani, che è general manager To Florence Hotels, gruppo alberghiero che comprende Villa Olmi Resort, Mulino di Firenze e Hotel Plaza Lucchesi, tutti a Firenze - diventano manager e possono ambire a lavorare in hotel prestigiosi, per brand di lusso ma anche nel settore finanziario: Steve Jobs per i suoi Apple Store ricercava figure formate per l'hospitality"