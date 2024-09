Estate 2024, ecco com'è andata: le spiagge più instagrammate dai turisti

Quest’estate abbiamo segnalato le 10 migliori spiagge nelle Regioni dove il turismo legato all'estate e al mare è più intenso. Ora è il momento di tirare le somme e indicare quali località sono state più fotografate e condivise sui social proprio dai turisti. A farlo è la piattaforma di apprendimento di lingue online Preply, che ha stilato una graduatoria delle trenta spiagge più amate in Italia seguendo gli hashtag più utilizzati sulla piattaforma di foto Instagram. Le tre regioni con maggiori località marittime paradisiache sono Sardegna, Sicilia e Puglia, mentre tra le prime 10 una sola si trova al nord. Ma vediamo il dettaglio.

Cala luna in Sardegna (Credits Sardegna turismo)

La Pelosa è la vincitrice indiscussa della classifica stilata da Preply: sono ben 127.702 i post dei visitatori su Instagram che hanno immortalato e che premiano una delle spiagge più rinomate della Sardegna. Situata a Stintino, nel nord-ovest dell'isola, è celebre per l'acqua cristallina e la sabbia finissima che è vietato portare via per ricordo. Al secondo la spiaggia di Mondello (104.366 post), incastonata tra le due riserve naturali di Capo Gallo e Monte Pellegrino, a 20 minuti da Palermo, in Sicilia. Acque chiare, un'ampia insenatura in parte a spiaggia libera e in parte attrezzata è tra le più amate dell’isola. Al terzo posto Cala Luna (92.888 post), in Sardegna, nel golfo di Orosei, un'insenatura di 800 metri di sabbia fine e mare turchese tra alcune falesie nella parte orientale dell'isola. È celebre per le grotte e per aver ospitato alcune scene del film ‘Travolti da un insolito destino’.

Mappa spiagge più popolari su Instagram (fonte Preply)

La Sardegna è la regione più amata per le sue spiagge: ben 9 sulle 30 analizzate con la ricerca figurano tra le più popolari. A seguire la Sicilia con 5 spiagge e la Puglia con 4. Al quarto posto tra le regioni troviamo la Toscana con 3 spiagge: tuttavia nessuna di esse compare nella top 10. Seguono la Calabria e la Campania, entrambe con 2 spiagge, con la differenza che la Calabria si guadagna un posto nelle prime 10 mentre la Campania risulta esclusa. Alcune regioni rientrano tra le prime trenta con una sola spiaggia, mentre altre, come Emilia-Romagna e Basilicata, restano fuori, nonostante possano offrire spiagge e bellezze naturali di grande valore.

Cala Mondello in Sicilia credits Comune di Palermo)

1) La Pelosa, Sardegna hashtag #lapelosa

2) Mondello, Sicilia hashtag #mondellobeach

3) Cala Luna, Sardegna, hashtag #calaluna

4) Baia del Silenzio, in Liguria, unica spiaggia del Nord Italia presente nella top 10. Si trova a Sestri Levante e per evitare il sovraffollamento e salvaguardare l'ambiente è stato introdotto l'ingresso a numero chiuso. con l'hashtag #baiadelsilenzio è stata instagrammata 87.980 volte nel corso di questa estate.

5) al quinto posto Cala Rossa, sull’isola di Favignana nell’arcipelago della Egadi, in Sicilia, con 85.014 post di Instagram. Hashtag #calarossa

6) al sesto Cala Mariolu in Sardegna con 78.594 immagini condivise sui post. Hashtag #calamariolu 7) Grotta della Poesia, nota per essere stata un riferimento per Virgilio nel descrivere lo sbarco di Enea nell’Eneide Hashtag #grottadellapoesia

8) spiaggia di Tropea. All'ottavo posto #TropeaBeach con 73.8005 spiaggia sarda

9) al nono posto Cala Brandinchi in Sardegna con 72.471 immagini su Instragram Hashtag #calabrandinchi

10) spiaggia di Porto Selvaggio in Puglia 65.537 Hashtag #portoselvaggio

11 Sardegna Cala Goloritze #calagoloritze 60.725 12 Sardegna Spiaggia di Is Aruttas #isarutas 58.931 13 Sardegna Spiaggia di Porto Giunco #portoglunco 57.588 14 Veneto Spiaggia di Bibione #bibionebeach 55.856 15 Calabria Spiaggia dell'Arcomagno #arcomagno 53.695

16 Campania Spiaggia di Positano #positanobeach 50.755 17 Abruzzo Spiaggia di Punta Aderci #puntaaderci 44.530

18 Campania Fiordo di Furore #fiordodifurore 41.546 19 Toscana Cala Violina #calaviolina 40.736 20 Puglia Baia dei Turchi #baladeiturchi 38.271

Lista spiagge più popolari su Instagram (fonte Preply)

21 Marche Spiaggia di Mezzavalle #mezzavalle 28.685 22 Toscana Capo Bianco #capobianco 24.703 23 Sardegna Spiaggia di Mari Ermi #mariermi 24.577 24 Sicilia Scala dei Turchi #scaladeiturchi 24.075 25 Lazio Spiaggia di Sperlonga #sperlongabeach 23.826 26 Sicilia Spiaggia di San Vito #sanvitolocapobeach 23.548 27 Sardegna Spiaggia di Su Giudeu #sugludeu 23.011 28 Toscana Feniglia #feniglia 22.418 29 Sicilia Spiaggia del Conigli #spiaggiadeiconigli 18.558 30 Puglia Baia delle Zagare #baladellezagare 16.469

L’analisi dei social è stata compiuta da Preply, piattaforma per l'apprendimento delle lingue online che mette in contatto insegnanti e centinaia di migliaia di studenti in 180 paesi nel mondo.