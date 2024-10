Rum Diplomático firma il cocktail con l’autunno dentro: la ricetta del Golden Autumn

Per celebrare l’autunno Rum Diplomático, brand venezuelano pluripremiato per i suoi rum premium, propone Golden Autumn, cocktail realizzato con Rum Diplomático Reserva Exclusiva che cattura l’essenza di questi mesi grazie a una miscela perfetta di sapori.

Diplomático Reserva Exclusiva è un elegante e complesso rum super-premium da degustazione, pluripremiato, caratterizzato da sentori di cioccolato, caramello e frutta tropicale, realizzato con melassa di canna da zucchero, distillato e invecchiato in botti di rovere fino a 12 anni. Può essere gustato liscio o usato per cocktail sofisticati, come questo Golden Autumn.

Cocktail la ricetta del Golden Autumn

Golden Autumn si prepara con Rum Diplomático Reserva Exclusiva sciroppo di castagne, succo di mela torbido e una generosa aggiunta di vino Porto. La morbidezza del rum e dello sciroppo di castagne si intrecciano con la freschezza del succo di mela e la ricchezza aromatica del Porto, creando un equilibrio perfetto di sapori autunnali.

Ingredienti

45 ml di Rum Diplomático Reserva Exclusiva

15 ml di Porto

10 ml di sciroppo di castagne

20 ml di succo di mela torbido

Ghiaccio q.b

Preparazione

Mescolare tutti gli ingredienti nello shaker tranne il Porto. Agitare bene con abbondante ghiaccio e servire in un bicchiere basso. Aggiungere delicatamente il Porto per ottenere tre sfumature nel cocktail.

About Rum Diplomático

Rum Diplomático, distribuito in oltre 100 Paesi, è un rum super-premium proveniente dal Venezuela e uno degli spirit più premiati al mondo. Nel 2018, Diplomático è stato premiato da Wine Enthusiast con il prestigioso “Spirit Brand of the Year”, primo rum in assoluto a vincere in questa categoria. Il team di pluripremiati Master Blender lavora diligentemente per creare rum unici e complessi. La famiglia Diplomático, che fa parte di Brown-Forman Corporation (opera da 150 anni in 170 paesi con vari liquori prestigiosi), è composta dalla gamma Tradition (Reserva Exclusiva, Planas, Mantuano), dalla gamma Prestige (Single Vintage e Ambassador) e da The Distillery Collection.