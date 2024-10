Arriva lo Spritz Vesuviano. Ed è subito ‘eruzione’ di gusto

Ora il Vesuvio ha il suo spritz dedicato che dà un sapore inedito a un cocktail ormai di tendenza in tutto il mondo. Lo Spritz Vesuviano è stato tenuto a battesimo nei giorni scorsi al Festival del vino dei Sapori e dei Saperi vesuviani di Boscoreale, a Napoli. E nasce con un sapore particolare, frutto dell'unione di vini e liquori che rappresentano l'eccellenza del territorio campano sulle pendici del vulcano.

Lo Spritz Vesuviano è stato preparato col pluripremiato Alma De Lux Piennolo, liquore al pomodorino dell'azienda di San Giorgio a Cremano (Na), insignito del Platino ai 'The WineHunter Award 2022', e il Vesevius Charmat, la raffinata Falanghina spumantizzata realizzata dall'azienda Bosco de' Medici di Pompei (Na) e presentato come novità 2024 della festa organizzata dall'Associazione Il Nuovo Vesuvio insieme al Consorzio tutela vini Vesuvio e la sezione Vesuvio dell'Associazione italiana sommelier, i quali hanno promosso anche masterclass per far conoscere storie e sfumature racchiuse in ogni bottiglia di vino.

Spritz Vesuviano: gli ingredienti

Il Liquore Alma De Lux al Pomodorino del Piennolo e il Vesevius Charmat si uniscono per dar vita allo Spritz Vesuviano, un connubio di sapori che celebra la tradizione campana e la creatività nella produzione enoica.

Lo Spritz vesuviano ideato da Alma De Lux

Alma De Lux è un'azienda artigianale campana specializzata nella creazione di liquori unici e legati al territorio che si distingue per la sua ricerca di materie prime di alta qualità, lavorate con metodi tradizionali e innovativi per esaltare i sapori autentici della Campania.

Il Liquore al Pomodorino del Piennolo sfrutta le caratteristiche del Pomodoro del Vesuvio Dop, arricchendolo con basilico e peperoncino piccante per ottenere un prodotto complesso ed equilibrato, dal colore arancio opalino verso il brunito, con aromi erbacei e di vegetali rossi dal gusto appena amabile e una densità alta. Una ricerca del gusto che gli è valso il platino. Il liquore è un ottimo digestivo e si presta ad essere abbinato con piatti a base di pesce, pasta fresca o formaggi di media stagionatura ma anche con salumi e antipasti, come mozzarella di bufala, olive e pomodorini secchi. Va consumato preferibilmente freddo e per questo Alma De Lux lo proponeva già come ingrediente per gustosi cocktail.

Ora è arrivata la fusione col Vesevius Charmat che, invece, è un brut dal perlage ricco e vivace, con aromi di agrumi freschi, di grande eleganza che prevede una rifermentazione in serbatoi d'acciaio per preservare freschezza e profumi. Le uve utilizzate sono di Falanghina, un vitigno tipico della zona, coltivate su terreni sabbiosi e vulcanici di Boscoreale e Terzigno, dove la particolare composizione del suolo, arricchita dai minerali del Vesuvio, dona al vino una nota caratteristica di mineralità.