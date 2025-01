All’ombra delle Alpi Carniche, dominate dal monte Coglians, sul confine con la Carinzia, si trova Al Sole, l’albergo-ristorante di Forni Avoltri che la famiglia Romanin regge da quattro generazioni: la posizione è soleggiata, certo, lo dice l’insegna, ma il calore della loro ospitalità sta anche nell’atmosfera familiare.

Qui si producono formaggi d’alpeggio e tutto quel che è legato al mondo delle malghe: burro, ricotta affumicata e altri singolari latticini; questo è anche lo scenario dell’allevamento da carne, bovino e suino, salumi d’intenso sapore, spesso affumicati. Attorno agli abitati sono invece i coltivi seminati a patate, fagioli e cavoli cappuccio da lavorare a crauti. Poi i frutteti, mele e pere innanzi tutto, che la tradizione associa anche all’aceto e al sidro. Infine, quel che viene offerto dalla montagna, dalle erbe spontanee, destinate a zuppe e ripieni, ai frutti di bosco, che hanno ruolo anche in cucina, fino alle carni di selvaggina, specie il cervo.

Sul filo del ricordo: i cjarsons, piatto simbolo della montagna carnica, nella versione della casa. Gli gnocchi di pane con cavolo cappuccio e salsiccia escono dalle mani della proprietaria e chef Tiziana Romanin. Piatto povero elevato a specialità gourmet, gli gnocchi di pane si facevano un tempo in Carnia per non sprecare e riutilizzare il pane raffermo. Qui vengono insaporiti dalla salsiccia e dal cavolo cappuccio, uno fra i più utilizzati prodotti tipici di queste montagne, che non mancava mai in nessun orto. Ne risulta un piatto dal gusto deciso e di carattere.

Ingredienti (4 persone)

Per gli gnocchi

• 200 g di pane raffermo

• 40 g di farina “00”

• 40 g di farina integrale

• 1 uovo intero

• ¼ lt di latte

• ¼ lt di acqua

• Sale q.b.

Per il condimento

• 250 g di cavolo cappuccio

• 200 g di salsiccia

• Vino bianco

• Sale q.b.

Preparazione

Mettere il pane raffermo in ammollo con acqua e latte e lasciar riposare per 20 minuti, quindi aggiungere l’uovo e salare. Impastare e aggiungere la farina fino ad ottenere un impasto morbido. Nel frattempo rosolare la salsiccia e sgrassarla con il vino bianco, unire il cavolo cappuccio brasato e salare. Formare gli gnocchi utilizzando un cucchiaino e metterli nell’acqua bollente già salata. Quando gli gnocchi riaffiorano, lasciar bollire per un minuto e mezzo. Adagiare gli gnocchi nella casseruola con il condimento, far saltare in padella e servire.