Cambio generazionale in Casa degli Spiriti: il 22enne Filippo Chignola nuovo executive chef

Hanno preso il posto del papà, rinnovato i locali, creato in terrazza un’’steria per un brunch veloce, rinnovato i menu e ora sono pronti a partire nella conduzione de La Casa degli Spiriti di Costermano sul Garda, i fratelli Filippo Chignola, 22 anni, ora executive chef con alle spalle esperienze importanti nonostante la giovane età, e il fratello sommelier Lorenzo.

Un riconoscimento importante quello di guidare la cucina per un giovane che, cresciuto nel ristorante di famiglia, ha già collezionato nel corso della sua carriera importanti esperienze in locali che oggi vantano Tre Stelle Michelin, come il Relais & Chateaux Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo e il Ristorante Hisa Franko con la chef Ana Ros. Al cambio nella direzione delle cucine segue anche un rinnovamento strutturale con l’inaugurazione della nuova Osteria Spiritino.

La nuova proposta gastronomica

L’avvicendamento nelle cucine ha portato aria di novità non solo a livello di staff e brigata, ma anche a livello di proposta culinaria. La Casa degli Spiriti propone tre nuovi menu degustazione. Un Territorio da Scoprire, è un viaggio sensoriale tra i profumi, i colori e i sapori dei boschi del Baldo e del Lago di Garda, ben visibile da La Casa degli Spiriti in virtù della location panoramica, con pietanze quali il Chawanmushi con asparagi e Monte Veronese e il Filetto di manzo alla Rossini e ciliegie. Presente anche una selezione ad hoc di lievitati di cui Filippo Chignola è grande appassionato, nutrendo una grande dedizione per il mondo della panificazione con lievito madre approcciata con il suo grande mentore Andrea Tortora.

Il Sogno Mediterraneo, un percorso gastronomico con piatti a base di pescato eleganti e delicati come il Riso al nero con seppia cruda e limone bruciato e il Branzino al cartoccio.

Cruditè Mon Amour, una proposta culinaria pensata per gli amanti del pesce crudo tra cui il Mosaico di sashimi agli agrumi, il Tagliolino tiepido con caviale, gazpacho e panna acida e l’Aragostella Tricolore.

L’Osteria Spiritino

Inaugurata di recente l’Osteria Spiritino che, situata nell’angolo più suggestivo della terrazza panoramica, si caratterizza per una cucina semplice e golosa, oltre che essere più economicamente accessibile, per godersi al meglio la suggestiva vista del Lago di Garda. Lo Spiritino’s Brunch è attivo dalle 12 alle 18, componendosi di portate quali il Tagliere di salumi tipici, la Parmigiana di Melanzane, il Vitello Tonnato, il Club Sandwich e lo Spiriti Big Burger con Hamburger di manzo razza wagyu.

Enoteca premiata da Wine Spectator

La Casa degli Spiriti, da 28 anni nell’alta ristorazione, in un immobile dell’800 recentemente ristrutturato, con un grande giardino, divani a baldacchino, chaise longue e area relax immersa nel verde, si trasforma all’occasione nel perfetto Tableau Mariage, con la possibilità di realizzare banchetti, ricevimenti e sposalizi con rito civile in loco o con rito religioso nelle chiese romaniche limitrofe al ristorante. L’enoteca, premiata da Wine Spectator come una delle migliori Carte dei Vini in Italia, è il fiore all’occhiello del locale, con prestigiose etichette che rappresentano il meglio della produzione vitivinicola non solo italiana.