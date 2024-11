Fuerteventura: dove il deserto incontra l’oceano

Ponte tra Occidente e Africa settentrionale, le Canarie sono un mondo di terre selvagge immerse nel blu profondo dell’Atlantico. Una meta evergreen, senza tempo e senza stagione, perfetta per tutte le età. Ogni isola ha un’anima unica, scolpita da millenni di eruzioni e forgiata dal tempo che ha creato paesaggi mozzafiato.

Fuerteventura è la seconda isola più grande e la più orientale delle Canarie, e spicca per la varietà di ecosistemi e per la ricchezza di specie marine che la popolano. È possibile passare da aree desertiche e semidesertiche a un ambiente marittimo. Con i suoi paesaggi lunari, le pianure punteggiate di cactus e le spiagge considerate tra le più belle dell’arcipelago, è un luogo che incanta chiunque la visiti.

Nel 2009, l'UNESCO ha riconosciuto l'isola e il suo habitat marino come Riserva della Biosfera. Qui, spiagge infinite si alternano a villaggi pittoreschi e riserve naturali di rara bellezza. Con un clima mite tutto l'anno, con una temperatura media di 20 gradi, Fuerteventura è la meta ideale per chi cerca sia relax che attività all'aria aperta, come surf, trekking o escursioni. Particolarmente apprezzata nei mesi invernali, da dicembre a febbraio, è una destinazione perfetta dove esplorare strade panoramiche, spiagge nere e parchi botanici in t-shirt e pantaloncini.

Camminare sulle dune di Corralejo, perdersi nel silenzio di Cofete o ammirare i tramonti infuocati dal vulcano Calderón Hondo: ogni angolo dell’isola regala meraviglie. Immancabili le esperienze autentiche, come una visita a Betancuria, l’antica capitale, o un giro nei mercati locali per gustare il pluripremiato formaggio majorero, simbolo dell’isola e orgoglio delle tradizioni locali.

Un viaggio autentico tra paesaggi e tradizioni

Scoprire Fuerteventura significa immergersi in un’esperienza che va oltre le spiagge da cartolina. Per cogliere la vera essenza dell’isola, il viaggio può iniziare nel suo cuore rurale, tra piantagioni di Aloe Vera, emblema di queste terre, e fattorie tradizionali dove assistere alla produzione del celebre formaggio locale. Il Parco Naturale delle Dune di Corralejo è una tappa obbligata: una spettacolare distesa di sabbia bianca a perdita d’occhio. Sul versante occidentale, le spiagge selvagge di El Cotillo, con le loro lagune cristalline, offrono momenti di pace totale. Per una pausa culinaria, Villaverde è la tappa ideale, con la sua cucina che celebra i sapori canari tra carne, pesce e verdure. Esperienze indimenticabili attendono al Parco Nazionale del Timanfaya, nelle cantine di La Geria – dove i vigneti crescono sulla lava – e ai Jameos del Agua, una meraviglia naturale trasformata dall’artista César Manrique. Per gli spiriti più avventurosi, un’escursione in 4x4 è il modo migliore per esplorare il lato selvaggio di Fuerteventura: dalle scogliere settentrionali ai vulcani, fino alle spiagge predilette dai surfisti. A sud, la penisola di Jandía offre paesaggi incredibili, con la spiaggia di Cofete e il suo suggestivo faro. Chi preferisce una scoperta più rilassata può optare per tour in minivan: tra il nord vulcanico, le grotte di Ajuy e le distese di sabbia bianca di Sotavento. Inoltre, chi cerca paesaggi unici può fare una gita nella vicina Lanzarote, l’isola vulcanica dai 140 crateri. Ogni itinerario promette emozioni.

Relax e divertimento nel cuore del Parco delle Dune

La voglia di raggiungere una meta unica e originale diventa non solo lo spunto per fare le valigie ma il fil rouge dell’intera vacanza se si soggiorna all’Alpiclub Corralejo Village di Alpitour, adagiato alle porte del Parco Naturale delle Dune di Corralejo, è il rifugio perfetto per chi cerca un equilibrio tra comfort e scoperta. Questo resort a quattro stelle offre un’atmosfera accogliente e familiare, dove ogni dettaglio è pensato per garantire relax e benessere. Le camere, spaziose e luminose, sono arredate con uno stile moderno che richiama i colori naturali dell’isola: tonalità sabbiose, accenti di blu e dettagli che evocano l’oceano. I balconi privati regalano viste spettacolari, dalle dune dorate alle eleganti piscine del resort. La formula all-inclusive consente di immergersi nei sapori locali e internazionali della cucina. Ma l’Alpiclub Corralejo Village è tanto altro: il mini club intrattiene i più piccoli, mentre gli adulti possono godersi la SPA, completa di idromassaggi, sauna e una selezione di trattamenti rigeneranti.

La posizione strategica del resort lo rende una base ideale per esplorare Fuerteventura e i suoi meravigliosi scorci tra Pajara e Betancuria, antica capitale dell’isola. Salire su un fuoristrada, godersi le spiagge del Nord o avventurarsi nella meravigliosa Cofete, la spiaggia più selvaggia delle Canarie. A bordo di un catamarano arrivare al Parco Naturale di Jandia, per avvistare delfini e balene. Poi visitare la vicina Lanzarote con i suoi 140 vulcani, per terminare con un giro nel fiabesco Parco Nazionale del Timanfaya.

Lusso e tranquillità sulla spiaggia di Caleta de Fuste

Ed è sulla tranquilla baia di El Castillo, a Caleta de Fuste, che sorge l’Alpiclub Barceló Fuerteventura Mar, un resort che unisce lusso e semplicità in un connubio perfetto. Ideale per famiglie e coppie, questa struttura incarna lo spirito rilassato dell’isola, un invito a lasciarsi trasportare dal ritmo lento della vita costiera.

Le camere spaziose, sono curate in ogni dettaglio, i colori naturali degli arredi richiamano il paesaggio esterno che regala viste spettacolari sull’oceano o sui giardini tropicali che circondano il resort.

La cucina è un vero punto di forza dell’Alpiclub Barceló Fuerteventura Mar. I ristoranti, con una formula all-inclusive di alta qualità, offrono esperienze culinarie che spaziano dalle cene a tema alle sessioni di show cooking, accompagnate da una selezione di vini locali e internazionali. Le giornate qui scorrono tra un tuffo nelle piscine di acqua salata, a sessioni di yoga vista oceano o passeggiate lungo la spiaggia, che si trova a pochi passi dalla struttura. Per un’esperienza esclusiva, la SPA propone trattamenti personalizzati, mentre il servizio concierge organizza escursioni private.

Come la visita alle grotte vulcaniche di Ajuy, un tour in quad tra le dune e l’esplorazione dell’Oasis Wildlife, un parco unico in Europa con oltre 3000 animali di 250 specie diverse e un giardino botanico con piante provenienti da tutto il mondo. Un'altra opzione è salire a bordo di un catamarano per navigare lungo le coste di Lobos, un’isola di roccia vulcanica con sabbia bianca e acque cristalline. Non mancano escursioni verso Pájara, per visitare la chiesa dal portale in stile azteco, o verso Lanzarote, l’Isola del Fuoco, con i suoi panorami mozzafiato e surreali.

Un sogno per tutte le stagioni

Che siate alla ricerca di avventura o semplicemente di un’oasi di pace, il Corralejo Village e il Barceló Fuerteventura Mar sono due Alpiclub di Alpitour che rappresentano al meglio l’essenza dell’isola: accoglienza, qualità e un contatto autentico con una natura straordinaria. Meglio prendersi il giusto tempo per visitare Fuerteventura senza fretta e lasciarsi sorprendere tanto dalle spiagge spettacolari quanto dall’arido entroterra, dalle cittadine vivaci quanto dai minuscoli villaggi.