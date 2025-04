Tra fiordi e geyser: viaggio d’estate tra Islanda e Norvegia

L’Islanda dei ghiacciai immensi, dei deserti di lava, delle spiagge nere e dei paesaggi primordiali. Dove vulcani attivi, l'acqua che ribolle sotto i piedi fino a esplodere negli spettacolari geyser, laghi fumanti e cascate spettacolari definiscono un territorio selvaggio, dove iceberg alla deriva punteggiano lagune cristallizzate e le vette sono coperte da nevi perenni. Tra falesie imponenti e villaggi di pescatori, placche tettoniche che lentamente si separano, ogni scorcio racconta una natura potente e indomita.

Norvegia, una terra di meraviglie scolpite dal tempo, dove la natura domina incontrastata e si manifesta in tutta la sua forza. I fiordi, imponenti cicatrici lasciate dal ritiro degli antichi ghiacciai, disegnano un paesaggio unico al mondo, in cui l’acqua è protagonista assoluta. Qui, tra boschi profumati di resina e fiumi impetuosi, il paesaggio si svela in un equilibrio perfetto tra la terra selvaggia e il mare. Le cascate precipitano con fragore, i laghi riflettono cieli infiniti e i ghiacciai, maestosi e silenziosi, custodiscono segreti millenari. Nella mitologia norrena, le forze della natura erano incarnate dagli Jötunn, i giganti primordiali dalle sembianze umane, custodi di un mondo in cui l’uomo era solo un ospite. Ancora oggi, la Norvegia conserva quel fascino antico e misterioso.

Pochi luoghi al mondo offrono contrasti così sorprendenti: un viaggio in treno tra montagne maestose, una navigazione tra le isole e la possibilità di immergersi in acque termali circondati dalla natura. Vivere l’esperienza straordinaria del sole di mezzanotte che non tramonta mai durante l’estate. Viaggiare attraverso queste terre significa anche scoprire sapori autentici, macinare chilometri tra paesaggi mozzafiato, villaggi da fiaba, musei e capitali moderne.

Le proposte della linea Sensibility di Made by Turisanda alcune con accompagnatori esperti in partenza dall’Italia, permettono di esplorare il nord Europa in modo consapevole, comprendendo le differenze culturali e facendoti immergere nella bellezza di questi luoghi. Itinerari per gruppi di massimo 15 partecipanti, in treno e in crociera, per viaggiare in modo più attento e trasformare ogni esperienza in un ricordo indelebile.

Islanda, la Terra di mezzo

L'Islanda, grande circa un terzo dell'Italia e abitata da poco meno di 400mila persone, sorge al confine con il Circolo Polare Artico. Un paesaggio surreale, scelto da Hollywood come set per film e serie TV come I sogni segreti di Walter Mitty, Oblivion e Il Trono di Spade, girato nel Parco Nazionale di Thingvellir, ma soprattutto è la Terra di mezzo descritta da Tolkien nel poema epico del Signore degli Anelli. Meta ambita dai viaggiatori di tutto il mondo, l’Islanda è un viaggio tra scenari spettacolari. La proposta “Terra del ghiaccio e del fuoco” di Made by Turisanda è un tour di 8 giorni e 7 notti con accompagnatore esperto dall’Italia, un’immersione nella natura selvaggia e nelle tradizioni di un popolo che vive in simbiosi con vulcani, geyser e ghiacciai imponenti.

Reykjavik, il Golden Circle e i puffin

Il viaggio inizia a Reykjavik, la capitale più settentrionale del mondo, porta d’accesso a un’isola in continuo mutamento. Si visita il Parco Nazionale Thingvellir, sito UNESCO e culla della democrazia islandese, dove si osserva la separazione delle placche tettoniche eurasiatica e americana. Proseguendo lungo il Golden Circle, si ammirano il geyser Strokkur, che erutta ogni 7 minuti emettendo un getto d’acqua alto fino a 40 metri, la cascata Gullfoss e la spiaggia nera di Reynisfjara, considerata una delle più belle del pianeta proprio per la sabbia color ossidiana incorniciata dai faraglioni di Vik, suggestive formazioni basaltiche immerse nell’oceano.

Spostandosi a sud-est, si raggiunge la Laguna glaciale di Jokulsarlon dove ammirare lo spettacolo di iceberg galleggianti che arrivano dal ghiacciaio Breidamerkurjokull. A Egilsstadir, si parte per un’avventura in truck tra sentieri impervi e colonie di puffin, i simpatici uccelli marini dal piumaggio bianco e nero che ricorda quello di un frate domenicano e dal becco colorato. Un’esperienza unica, possibile solo con questi mezzi speciali che riescono a raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

Thingvellir National Park, Islanda

Il nord vulcanico e termale

Più a nord, il paesaggio lunare di Namaskard, parte del sistema vulcanico di Krafla, è dominato da solfatare fumanti e pozze di fango ribollente, con tinte rosse e gialle che si mescolano al vapore sulfureo. Il Lago di Myvatn, circondato da crateri e formazioni laviche, racconta la storia dell’attività geotermica dell’isola. Qui, la potenza della terra diventa benessere alla Forest Lagoon di Akureyri, un’area termale immersa nella natura.

Il viaggio prosegue tra le cascate Barnafoss e Hraunfoss, dove le acque cristalline si intrecciano agli elementi vulcanici creando una tavolozza di colori unici. L’ultima giornata trascorre a Reykjavik tra passeggiate panoramiche in centro e un bagno geotermico rigenerante alla Blue Lagoon, la celebre spa famosa in tutto il mondo per le sue acque calde (38-40°C) dal colore turchese e dai riflessi lattiginosi, ricche di minerali benefici per la pelle. Un finale in bellezza per un viaggio straordinario.

Norvegia, terra dei fiordi e dell'acqua

Una vacanza estiva nei fiordi è spesso nella “bucket list” dei viaggiatori. La bella stagione a queste latitudini, è il momento ideale per apprezzare tutti i colori e i profumi di una natura che rinasce dopo il lungo inverno. Le ore di luce permettono di esplorare senza fretta paesaggi che sembrano dipinti. La montagna incontra il mare in un intimo abbraccio: l’acqua si insinua lungo la costa e inonda il letto di un’antica valle glaciale, disegnando l’incredibile scenario dei fiordi.

La Norvegia regala questa grande bellezza, ma non è l’unica ragione che la rende una meta così speciale. Qui, le montagne si tuffano nel mare, i fiordi si incuneano nell’entroterra e il sole di mezzanotte illumina paesaggi spettacolari. Le regioni montuose si sviluppano lungo grandi altopiani e magnifiche vette, mentre fiumi impetuosi e cascate spettacolari hanno reso il paese celebre tra gli amanti della natura. Made by Turisanda propone un viaggio nella "Terra Dei Fiordi", un’esperienza di 7 giorni e 6 notti con accompagnatore esperto dall’Italia. Un itinerario unico che combina treno e crociera, partendo da Oslo e toccando le affascinanti località di Balestrand, Bergen e Stavanger, per immergersi nella maestosità dei fiordi norvegesi.

Si parte da Oslo

La capitale norvegese è circondata da foreste e affacciata sul fiordo di Oslo. Qui, storia e modernità si fondono armoniosamente: la Karl Johan Street, centro nevralgico della città, è ricca di negozi, bar e caffetterie, mentre la Fortezza di Akershus, risalente al XIII secolo, domina il porto con il suo fascino medievale.

Oslo è anche una meta dell’arte, imperdibile il Museo Munch al centro del vivacissimo quartiere di Bjørvika e a ridosso del Teatro dell’Opera, con la sua facciata di marmo bianco di Carrara che sembra gettarsi dentro le acque dell’Oslofjiord, il museo custodisce la più grande collezione di opere dell’artista norvegese. Mentre per ammirare il celebre “Urlo” di Munch bisogna visitare la Galleria Nazionale, che ospita anche dipinti di Monet, Gauguin, Renoir, Cézanne e Picasso.

Ad Oslo si trova anche il Museo delle Navi Vichinghe, che espone antiche imbarcazioni con cui i Vichinghi solcarono i mari. E per un’immersione nell’arte all’aria aperta, il Parco di Vigeland custodisce una collezione di 212 sculture in bronzo e granito, tra cui il celebre Monolitten, un’imponente colonna scolpita con 121 figure umane intrecciate, che sembrano arrampicarsi l'una sull'altra a rappresentare il ciclo della vita, la lotta, la sofferenza, la speranza verso qualcosa di superiore.

In treno e in crociera tra i fiordi

Da Oslo, il viaggio continua lungo la spettacolare ferrovia Flåmsbana, una delle più belle al mondo. Il percorso di 20 chilometri attraversa montagne, fiumi cristallini e cascate, regalando viste di una bellezza indescrivibile. La destinazione è Flåm, un piccolo villaggio incastonato tra le ripide pareti del fiordo. Da qui, si sale a bordo di una crociera che attraversa le fredde acque del Sognefjord, il più lungo e profondo della Norvegia, dichiarato Patrimonio dell’UNESCO. Il paesaggio è da cartolina: cime innevate si riflettono nelle acque cristalline, mentre villaggi pittoreschi si affacciano sulle rive del fiordo. Arrivati a Bergen, si respira l’atmosfera del vecchio porto anseatico di Bryggen, con le sue caratteristiche casette in legno colorate. Questa città, circondata da sette montagne, è il punto di partenza ideale per esplorare i fiordi norvegesi. Il mercato del pesce è la sosta perfetta per assaporare il miglior salmone del paese e immergersi nella vita locale.

Verso il Lysefjord e sulla cima del Pulpit Rock

Preikestolen, Norvegia

Meritano una foto di rito le classiche casette basse e colorate, prima di salpare nuovamente verso sud, solcando le acque del Lysefjord, il fiordo più meridionale della Norvegia. Questo spettacolare braccio di mare, lungo 42 km, è incorniciato dalle montagne innevate e imponenti della catena del Kjerag. Tra le esperienze imperdibili c’è l’escursione al Preikestolen (Pulpit Rock), una delle più celebri della Norvegia. Navigando nel fiordo, si raggiunge il punto di partenza per un emozionante trekking che conduce fino alla sommità di questa maestosa falesia di granito, alta 604 metri a picco sul Lysefjord. La fatica sarà ripagata interamente da una delle viste più spettacolari che si possano ammirare.

Sfoglia la gallery