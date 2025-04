Tenerife o Gran Canaria: quale delle due isole fa per te?

Se stai pensando a una vacanza nell’arcipelago delle Canarie, preparati a immergerti in panorami spettacolari, spiagge da sogno, sentieri avventurosi, paesaggi lunari. Tra le mete più affascinanti, Tenerife e Gran Canaria sono tra le isole più belle da considerare, separate da appena due ore di traghetto, ma ognuna unica nel suo genere.

Situate al largo della costa africana, queste isole di origine vulcanica hanno un clima mite tutto l’anno e un’incredibile varietà di scenari naturali: dalle dune dorate ai boschi rigogliosi, all’oceano, dai villaggi tradizionali alle città contemporanee che esprimono il meglio della cultura spagnola. Ma tra Tenerife e Gran Canaria, quale scegliere? Ogni isola ha il suo carattere e le sue peculiarità. Scopri con le proposte Alpitour quale potrebbe essere la destinazione perfetta per il tuo viaggio.

Lasciati affascinare da Gran Canaria

Spiagge dorate che si perdono all’orizzonte, una movida vivace e una natura che regala scenari mozzafiato: Gran Canaria è l’isola perfetta per chi cerca una vacanza tra relax, avventura e divertimento. Qui, le stradine acciottolate dei villaggi tradizionali si intrecciano con viste spettacolari sull’oceano, mentre le botteghe di artigianato e i ristorantini tipici offrono il meglio della gastronomia locale. L’isola è un vero paradiso per gli amanti della natura e, grazie alle sue dimensioni, si può facilmente esplorare in pochi giorni. Tra grotte misteriose, sentieri immersi nel verde e calette nascoste, ogni angolo è una scoperta.

A Gran Canaria, ogni esperienza è unica: ammirare le dune dorate di Maspalomas che si tuffano nell’Atlantico, osservare le stelle dalle vette dell’entroterra o passeggiare per la città vecchia di Vegueta sorseggiando un caffè. Ovunque, si respira un’atmosfera familiare.

Ma Gran Canaria non è solo mare: il cuore dell’isola custodisce paesaggi montuosi e foreste rigogliose, ideali per gli appassionati di trekking. La Riserva Naturale di Roque Nublo è una delle tappe imperdibili, con il suo celebre monolito roccioso che domina l’altopiano e offre panorami mozzafiato. Se ami visitare luoghi autentici, il villaggio di Teror è uno dei più affascinanti dell’isola, con le sue case colorate e i balconi in legno intagliato. Per un viaggio nel passato, una tappa a Puerto de Mogán, un pittoresco borgo marinaro spesso chiamato la "piccola Venezia" per i suoi canali e le stradine fiorite.

Oltre al clima straordinario, Las Palmas è anche la città più popolata delle Canarie e la nona più grande della Spagna. Cosmopolita e vibrante, offre rooftop bar spettacolari, ristoranti innovativi, musei, gallerie d'arte, boutique e tesori storici come la Cattedrale di Santa Ana e la Casa de Colón, dedicata ai viaggi di Cristoforo Colombo. Per non parlare delle sue incantevoli spiagge, come Playa de Las Canteras, tra le spiagge urbane più belle della Spagna.

Per un'esperienza unica, immergiti nei mercati locali come quello di San Mateo, dove potrai assaporare i migliori prodotti dell’isola, dai formaggi ai vini locali, al rum e non perderti il ​​famoso ron miel. Se invece sei in cerca di avventura, una giornata nella vallata del Barranco de Guayadeque, con le sue grotte abitate e i ristoranti scavati nella roccia per un’esperienza davvero esclusiva.

Tenerife, l’isola dai mille volti

Non è un caso che Tenerife sia da sempre l’isola più amata delle Canarie. Dalla costa modellata dalla lava alle vette nebbiose del Teide, il suo paesaggio è un susseguirsi di scenari straordinari, tanto diversi quanto affascinanti. È l’isola più grande dell’arcipelago, un vero mosaico naturale dove il mare incontra la montagna e la natura incontaminata convive armoniosamente con città vivaci, ricche di cultura e di ottima cucina. Non a caso, Tenerife è spesso chiamata l’isola dei buongustai.

Il suo simbolo indiscusso è il Teide, il vulcano che domina il paesaggio con la sua maestosità. Pochi momenti di viaggio possono eguagliare l’emozione di scorgere per la prima volta la vetta più alta della Spagna, circondata da un’imponente distesa lunare di lava. Ancora meglio? Salire fino alla cima. Puoi scegliere tra percorsi di trekking di diversa difficoltà o raggiungerla comodamente in funivia, fino a 3.718 metri di altezza, per ammirare un panorama mozzafiato che si estende all’infinito sotto di te.

Ma Tenerife è molto più di un vulcano. Il suo nord verdeggiante è un paradiso per gli amanti della natura: il Parco Rurale di Anaga, con la sua foresta di laurisilva millenaria, offre sentieri immersivi tra creste scoscese e panorami. Uno dei percorsi più affascinanti è il Sendero de los Sentidos, che conduce alla selvaggia Playa de Benijo, un angolo remoto dove le onde si infrangono su scogliere imponenti. Se ami l’avventura, non perdere il trekking nel Barranco de Masca, una gola spettacolare che termina in una piccola spiaggia vulcanica ai piedi delle maestose scogliere di Los Gigantes.

"Il sud dell’isola è perfetto per chi ama la vita da spiaggia e il divertimento, con località come Playa de las Américas, Costa Adeje e Los Cristianos, dove tra resort di lusso, ristoranti affacciati sull’oceano e locali animati la giornata si prolunga fino a notte fonda. Per chi cerca un’esperienza più tranquilla, c’è Playa de Las Teresitas, con la sua sabbia color miele importata dal Sahara e incorniciata dalle montagne, oppure le splendide spiagge da surf di El Médano.

Tenerife è anche un’isola dalla forte identità culturale. Il suo cuore storico si incontra tra le stradine acciottolate di San Cristóbal de La Laguna, antica capitale e sito UNESCO dal fascino coloniale. Passeggiare nel centro, tra palazzi colorati e cortili fioriti, è come fare un salto indietro nel tempo. Un’altra perla è La Orotava, con le sue eleganti dimore nobiliari e i suggestivi giardini terrazzati.

Non da ultimo, Tenerife è anche uno dei principali produttori di vino delle Canarie, seconda solo a Lanzarote. I suoi piccoli vigneti artigianali, incastonati tra colline spettacolari e con radici che affondano nei secoli, producono bianchi freschi e rossi corposi. Puoi degustarli nelle migliori cantine dell’isola, come Viñátigo e Tajinaste.

Tenerife è anche uno dei luoghi migliori in Europa per l’avvistamento di balene e delfini, grazie alla Whale Heritage Area, una zona protetta di 2.000 km² tra Tenerife e La Gomera, dove vive stabilmente una popolazione di balene pilota. La costa occidentale è il punto di partenza ideale per escursioni in barca memorabili, tra incontri ravvicinati con questi magnifici cetacei e panorami strepitosi sull’Atlantico.

Tre proposte per una vacanza insuperabile

Sia Tenerife sia Gran Canaria promettono un'esperienza straordinaria. Paesaggi unici, attività coinvolgenti e strutture di alta qualità fanno delle Canarie una meta perfetta per le vacanze. Tra le proposte di Alpitour, tre resort rappresentano il meglio dell’ospitalità e delle opportunità per scoprire ogni sfumatura di queste isole.

Nel cuore di Maspalomas, l’Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess è un’oasi di comfort a breve distanza dalla famosa Playa del Inglés, raggiungibile con una piacevole passeggiata. Un resort moderno e raffinato, composto in realtà da due hotel, il Tabaiba e il Maspalomas, collegati tra loro e immersi in giardini molto curati. L’atmosfera tropicale avvolge ogni angolo, dalle palme che ondeggiano al vento, ai ristoranti tematici con specialità italiane e asiatiche. Relax e divertimento sono assicurati grazie anche alla presenza di un centro wellness, campi sportivi, 9 piscine (di cui 3 per bambini, una con splash park, e una in una zona riservata ai soli adulti) e un miniclub internazionale pensato per i più piccoli. L’intrattenimento continua anche fuori dall’hotel, con il Campo da Golf Maspalomas a soli 300 metri e tante escursioni per scoprire le meraviglie di Gran Canaria: dalle dune dorate di Maspalomas ai panorami spettacolari di Puerto de Mogán, fino all’emozione di solcare l’oceano in catamarano o avventurarsi nei canyon a bordo di una jeep.

L’Alpiclub Jacaranda è probabilmente il club italiano più conosciuto di tutte le Canarie. Situato nella vivace Costa Adeje a Tenerife, a pochi passi dalle spiagge dorate di Fañabe e Playa del Duque, è un mix perfetto tra comfort ed esotismo. L’architettura scenografica si sviluppa attorno a giardini subtropicali e piscine su più livelli. Le giornate scorrono tra attività sportive, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia. La ristorazione è un altro fiore all’occhiello del resort, con piatti della tradizione italiana preparati con ingredienti di qualità e show cooking. Le escursioni proposte sono l’occasione per esplorare ogni angolo di Tenerife, dal maestoso Teide ai pittoreschi borghi di Garachico e La Laguna, fino alle avventure in mare alla scoperta di delfini e balene.

Immerso in un rigoglioso giardino tropicale, l’Alpiclub Park Club Europe a Playa de las Américas è un rifugio perfetto per chi desidera una vacanza dinamica e coinvolgente. La struttura, ispirata a un tipico villaggio andaluso, si trova a pochi minuti dalla spiaggia e offre diverse attività sportive e di intrattenimento. Le piscine, tra cui una d’acqua salata circondata da sabbia fine, sono perfette per ricaricare le energie dopo una giornata alla scoperta dell’isola. La cucina è un omaggio alla tradizione italiana, con piatti preparati al momento e un angolo dedicato alla pizza cotta a regola d’arte. Per chi ama esplorare, le escursioni proposte dall’hotel spaziano dal tour delle scogliere di Los Gigantes alla visita del celebre Loro Parque, fino alle emozionanti serate al castello di San Miguel con spettacoli medievali e di flamenco.