Natale e Capodanno al caldo, 5 mete per iniziare il 2025 in costume

Se si pensa a una vacanza d’inverno, subito la mente ci porta al caldo, in destinazioni incredibili (più o meno vicine): dalla Repubblica Dominicana alle Canarie, dalle Maldive all’Egitto, vi raccontiamo di posti meravigliosi dove staccare la spina e passare un Natale e un Capodanno di sole e mare. Ci sono diverse destinazioni che offrono bellezze naturali, clima mite e costi accessibili con rotte a medio o lungo raggio. Sono molte le combinazioni di volo e hotel a prezzi anche vantaggiosi. Eden Viaggi propone mete che uniscono bellezza naturale, relax e opzioni di viaggio personalizzabili per ogni esigenza, anche per gli indecisi. Tra le destinazioni classiche troviamo la Repubblica Dominicana, Zanzibar e, naturalmente, le Maldive. E anche Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Hurghada, e le Canarie con le isole di Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote, sono ottime per chi non ha pronto il passaporto.

Egitto: vacanze di Natale e Capodanno tra mare e storia

Immersioni subacquee, antichi templi e deserti infiniti. Il mare e la barriera corallina: ecco lo scenario perfetto per festeggiare il nuovo anno. Una destinazione che offre tutto questo è l’Egitto. Le sue spiagge sul Mar Rosso, il fascino millenario dei siti archeologici e le crociere lungo il Nilo sono esperienze uniche da vivere in un’unica vacanza. Con temperature miti anche in dicembre lungo le coste, da Sharm el Sheik a Marsa Alam e Hurghada e una ricca barriera corallina vicina alla spiaggia, basta mettere i piedi in acqua per vedere i primi pesci colorati e seguirli incantati per ore. Queste aree sono perfette per snorkeling, diving e uscite in barca.

Tra le località balneari più note, Sharm el Sheikh, all’estremità della penisola del Sinai, è famosa per l’atmosfera accogliente, i negozietti, le mille luci e i neon sulle palme, ma soprattutto per le immersioni spettacolari. Qui, la barriera corallina è eccezionalmente ricca e protetta. A Ras Mohammed, riserva naturale e parco marino nazionale, è possibile esplorare alcune delle specie marine più rare in un ambiente incontaminato, circondato dal deserto. Lo scenario è incantevole: imperdibile il bagno nel Lago Magico, che cambia colore.

Proseguendo verso sud, a Marsa Alam, dove costa e deserto si incontrano, si trovano spiagge sabbiose e acque color smeraldo, con una barriera corallina sorprendentemente vicina alla riva. Nella famosa spiaggia di Abu Dabab si possono osservare tartarughe marine e pesci tropicali anche con poche bracciate. Marsa Alam è una meta ideale per il relax ed è anche un punto di partenza per escursioni culturali alla scoperta dei tesori dell’antico Egitto, come il tempio di Karnak e la Valle dei Re a Luxor.

Hurghada è un’oasi di relax sul Mar Rosso, con chilometri di costa e piccole isole che offrono immersioni, resort moderni e graziosi locali notturni. Nelle vicinanze, è possibile esplorare il protettorato di Wadi Gemal, con le sue antiche miniere di smeraldi romani e templi dedicati alle divinità egizie, incastonati in un paesaggio unico.

La Crociera sul Nilo vi farà innamorare dell’Egitto e della sua storia: imbarcarsi per navigare sul Nilo significa andare alla scoperta di una civiltà millenaria, un viaggio attraverso il tempo. Partendo da Luxor, l’antica Tebe, famosa per i suoi templi monumentali e le necropoli della Valle dei Re e delle Regine dove riposa Tutankhamun, la navigazione si snoda tra oasi di palme e scenari desertici. Ogni tappa regala incontri indimenticabili con templi millenari, come Edfu e Kom Ombo, fino all’imponente complesso di Abu Simbel. All’arrivo ad Aswan, il paesaggio del Nilo è punteggiato da isole di sabbia e villaggi pittoreschi. Il Cairo è sicuramente una tappa da non perdere per ammirare le maestose piramidi e il parco archeologico circostante (Patrimonio dell’Umanità dal 1979). Trovarsi davanti allo sguardo eterno della Sfinge, alla Piramide di Cheope e nel cuore della Necropoli, con le sue costruzioni funerarie di 4500 anni fa, è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Le opzioni per partire sono moltissime, con Eden Viaggi è possibile scegliere la durata della vacanza grazie all’ampia offerta di voli proposti, oppure optare per pacchetti settimanali per vivere un viaggio immersivo, ricco di esperienze indimenticabili e da fare in maniche corte.

Isole Canarie per il tradizionale tuffo del 1º gennaio

Per una destinazione a medio raggio per trascorrere Natale e Capodanno al caldo, le Isole Canarie sono una scelta perfetta. Veloci da raggiungere: da Milano in meno di 5 ore si atterra a Tenerife nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico. Al largo delle coste africane, queste isole spagnole hanno un clima invidiabile, un’eterna primavera ideale per il tuffo di buon auspicio del 1º gennaio, che sulla spiaggia di Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria, è diventato un evento popolare per dare il benvenuto al nuovo anno. Vulcani, boschi millenari, spiagge paradisiache dalle acque tranquille, le dune e i cieli tra i più puliti e limpidi d'Europa per l’osservazione delle stelle, fanno delle Canarie uno degli ecosistemi più preziosi al mondo. Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote, ognuna delle principali isole dell’arcipelago spagnolo ha caratteristiche uniche che la rendono speciale con una molteplicità di ambienti naturali per riposarsi e ricaricarsi di energie dopo il Natale. Qui si possono praticare sport acquatici, dalla vela al surf, dal kitesurf al windsurf, fino allo snorkeling e alle immersioni. Oppure incredibili escursioni a piedi e in bicicletta lungo sentieri che attraversano foreste e pendii vulcanici. Ma quale isola scegliere a Natale?

Tenerife dalle molte anime, dove il sud incanta con spiagge di sabbia bianca e resort confortevoli, il nord sorprende con la sua natura selvaggia e la notte invita al divertimento specialmente a Playa de las Américas. L’isola è perfetta per chi ama alternare relax e avventura con panorami spettacolari e attrazioni imperdibili come il Teide, il vulcano più alto della Spagna. Immaginate di fare un bagno in una delle sue piscine naturali e poi unirvi alle celebrazioni del 5 e 6 gennaio, quando le strade di Las Palmas e Santa Cruz si riempiono di musica, folklore e un'atmosfera festosa che avvolge completamente.

Per chi cerca forti contrasti, Gran Canaria è la scelta giusta: non a caso è chiamata “continente in miniatura”. Si passa dalle montagne ai deserti, fino a spiagge meravigliose come Las Canteras, dove ogni anno, tra fine novembre e inizio gennaio, viene allestito uno spettacolare presepe di sabbia scolpito da artisti di fama internazionale che, anno dopo anno, hanno fatto diventare questo un museo a cielo aperto, il terzo più visitato in Spagna a dicembre, dietro solo al Museo del Prado e al Reina Sofia.

Se amate i paesaggi insoliti, Lanzarote è l’isola che fa per voi. Con i suoi scenari quasi lunari, spiagge di sabbia nera e vulcani scolpiti dalla lava, regala un’atmosfera magica, ideale per i più avventurosi. Gli appassionati di surf ameranno le sue onde, mentre chi cerca viste mozzafiato non può perdere il Mirador del Rio. A Capodanno, le feste si concentrano a Puerto del Carmen e Costa Teguise, perfette per chi vuole divertirsi fino all’alba.

A Fuerteventura, nota per le spiagge di sabbia bianca e le onde ideali per il surf, il mare è il vero protagonista. La Riserva di Corralejo, con le sue dune che si fondono nel blu dell’oceano, offre un’esperienza unica, e una gita all’Isola dei Lupi, un piccolo angolo di paradiso incontaminato, è imperdibile per chi cerca puro relax in mezzo alla natura.

Per trascorrere Natale e Capodanno al caldo, niente di meglio di un paradiso esotico

Non solo spiaggia: le Maldive contemporanee

Chi non ha mai sognato di evadere dal quotidiano in un paradiso esotico come le Maldive? Questa destinazione iconica offre soluzioni di soggiorno e sistemazioni per ogni esigenza: dagli island resort da 3 a 5 stelle per chi vuole una coccola in più, alle guesthouse per chi vuole vivere “like a local”, fino agli hotel situati sulle isole locali con servizi completi.

Le Maldive non offrono solo spiagge bianche, mare cristallino, snorkeling e diving: oggi i resort propongono un ventaglio di attività esperienziali per tutti i gusti. Dai corsi di cucina locale, alle sessioni di yoga e meditazione fronte mare, alle passeggiate a cavallo e sport acquatici per tutti i gusti.

E poi c’è il cielo notturno delle Maldive che, specialmente nella stagione secca, offre uno spettacolo indimenticabile per osservare le stelle a perdita d’occhio. Alcuni resort dispongono persino di osservatori sul mare, o organizzano proiezioni open air di cinema sotto le stelle.

Per vivere le Maldive da una prospettiva diversa, il soggiorno sulle isole locali è un’opportunità perfetta. Le guesthouse sono un'opzione ideale per chi desidera immergersi nel ritmo di vita maldiviano e entrare in contatto con la comunità. Il governo, infatti, sta incentivando questo tipo di turismo con un aumento delle guesthouse, che offrono un ambiente autentico e l’accoglienza generosa degli abitanti locali. Tra atolli e isole incantevoli, le Maldive sono la vacanza perfette per chi cerca relax e avventura in un contesto inclusivo e friendly, con soluzioni per tutte le tasche. E niente stress per i bagagli: in valigia bastano costumi, capi leggeri e poche scarpe. Alle Maldive si vive a piedi nudi, in piena connessione con la natura e il mare.

Zanzibar: l’isola delle spezie

Nella lista delle destinazioni paradisiache per trascorrere il Natale non può mancare Zanzibar, perla dell’Oceano Indiano e meta ideale per i tuoi bagni invernali. La formula è semplice: relax su spiagge da cartolina e natura incontaminata, a contatto diretto con la fauna africana tra leoni e zebre. L’inverno è il momento perfetto per visitare questo angolo di paradiso della Tanzania, con precipitazioni quasi assenti e una temperatura costante appena sopra i 30 gradi. Le acque sono calde e invitanti, ideali per immersioni e nuotate indimenticabili.

Oltre alle spiagge bianche di Kiwengwa e agli spettacolari tramonti di Nungwi, le sue acque turchesi sono perfette per esplorare le meraviglie marine: qui, la barriera corallina è un santuario che ospita oltre 400 specie di pesci, oltre a tartarughe marine e delfini.

Ma Zanzibar non è solo mare: l’entroterra rivela una natura rigogliosa e affascinante. La Jozani Natural Forest, a sud dell’isola, è abitata dal colobo rosso, una rara scimmia che vive solo qui, dalla caratteristica pelliccia rossastra. Non ultime le escursioni a Stone Town, la capitale storica, dove passeggiare tra vicoli pieni di storia e avvolti dai profumi di spezie. Zanzibar è l’Africa esperienziale, un viaggio dove l’atmosfera rilassante del mare si alterna all’adrenalina di un safari, alle dolci suggestioni dei paesaggi esotici.

Repubblica Dominicana: l’autenticità di Samanà e le meraviglie di Bayahibe

La Repubblica Dominicana offre il fascino del Caribe in tutta la sua autenticità. Una delle località più gettonate e Bayahibe, con le sue acque cristalline e la posizione strategica, ideale per un ultimo dell’anno al mare sia in coppia sia con gli amici, perfetta perché offre un po’ di tutto: bellezze naturali e il comfort di strutture attrezzate. Le sue spiagge, i fondali per lo snorkeling e i parchi naturali offrono un’esperienza caraibica da vivere a tutto tondo. Incastonata tra Punta Cana e Santo Domingo, Bayahibe è anche un’ottima base per alternare giornate di puro relax ad emozionanti escursioni.

Dall’altra parte, la penisola di Samanà è un vero angolo di paradiso, lontano dalle rotte turistiche più battute. Qui è possibile immergersi in una natura selvaggia e incontaminata. Le spiagge bianche di Playa Rincón, le montagne e le lagune incontaminate sono uno scenario ideale per i viaggiatori in cerca di avventura, mentre la baia è il luogo perfetto per il whale watching, l’osservazione delle balene. Ogni anno, infatti, tra gennaio e marzo, da 1500 a 3000 megattere lasciano le gelide acque del nord per accoppiarsi e riprodursi nelle acque calde dei tropici, regalando uno degli spettacoli naturalistici più affascinanti del mondo.

Tra i luoghi più romantici, il Salto del Limón, una cascata alta 50 metri, l’incontaminata Playa Rincón con i suoi 4 chilometri di insenatura di sabbia bianca e acque turchesi, e il Parco Nazionale Los Haitises, raggiungibile in barca attraverso una foresta di mangrovie e baie. All’estremità orientale della penisola si trova Las Galeras, una tranquilla spiaggia amata dagli appassionati di windsurf e immersioni.

Le opzioni di soggiorno variano tra confortevoli resort e strutture più semplici. Chi desidera scoprire le principali attrazioni può affidarsi a Eden Viaggi che organizza esperienze a ritmo di merengue alla scoperta di mete imperdibili come Bayahibe e la splendida Samanà.